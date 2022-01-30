Скончался актер Леонид Куравлев

В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский актер Леонид Вячеславович Куравлев. О кончине народного артиста РСФСР сообщил "Первый канал".

Напомним, в начале января 2022 года актер попал в больницу с поражением легких. Врачи исключили коронавирус, артиста лечили от пневмонии. С болезнью удалось справиться, однако у пациента было зафиксировано серьезное поражение мозга - сообщалось, что у пожилого Куравлева утрачены основные функции организма - речь, память и глотание пищи.

После госпиталя в Коммунарке он был переведен в медицинское учреждение, где ему планировали оказывать паллиативную помощь. По некоторым данным, актер находился в хосписе.

Леонид Куравлев снялся в десятках культовых советских и российских фильмов - "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Начало", "Не может быть!", "Мимино", "Целуются зори", "Суета сует", "Ищите женщину", "Не было печали", "Левша", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Барышня-крестьянка", "Ширли-мырли" и многих других.

В последние годы до болезни Куравлев вел закрытую жизнь, не появлялся на публике, а в больницу был госпитализирован из дома престарелых.