Леонида Куравлева перевели из Коммунарки в хоспис

85-летнего Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке, где он находился с пневмонией. Однако, несмотря на то, что врачи вылечили эту болезнь, они оказались бессильны перед тяжелым поражением мозга у пожилого артиста. По информации KP.RU, сейчас Куравлев переведен в хоспис.

Неврологи осмотрели пациента и вынесли заключение, что данная болезнь не поддается лечению. Куравлев будет находиться в спецучреждении и получать паллиативную помощь (лечение симптомов для улучшения качества жизни и облегчения страданий).

Напомним, народный артист РСФСР был госпитализирован в Коммунарку в начале января. Изначально предполагалось, что актер болен коронавирусом, однако потом было уточнено, что его лечат от пневмонии. Тогда же врачи установили, что у Куравлева тяжелое поражение мозга, нарушена речь, память и функции глотания пищи.

Последние полгода Куравлев находился в доме престарелых, оттуда врачи и забрали его в тяжелом состоянии. Издание уточняет, что артиста в соцучреждение привез его сын. Пожилой мужчина при этом выглядел очень неухоженным, почти не разговаривал и не слышал.

Куравлев сыграл во множестве культовых советских фильмов - "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Семнадцать мгновений весны" и так далее.