Фильм "Вальдо" с Мэлом Гибсоном в роли скандальной звезды вышел на экраны

В прокате - "Вальдо" режиссера Тима Киркби (в кинотеатрах - с 27 января, компания-прокатчик "Парадиз"). Жанр - старый добрый детектив. Отличия - это еще и комедия, а дело происходит в Голливуде. Если хотите посмеяться над кино - вам сюда.

Идти, прежде всего, стоит потому, что картина, если можно так выразиться, - хорошо обставленное возвращение Мела Гибсона на большой экран. Он играет персонажа, в которого ему практически не нужно перевоплощаться (если верить всему, что с ним произошло и что о нем писали). Кинозвезда в возрасте, на которой держится огромный многосерийный проект. Невоздержанный, проблемы с гневом, рукоприкладство. Любовь к алкоголю, но при этом такой талант, который не пропьешь. Что будет с сериалом, если такого великого актера (по сюжету он играет судью), выведут с киноорбиты? Скандал, деньги, рекламодатели... Ну, допустим, скандал - для многосерийного фильма - это хорошо, при условии, что он закончится на доброй, всех устраивающей ноте. Однако же, похоже, так не будет: героя Гибсона Алистера Пинча обвиняют в убийстве собственной жены. А он, как назло, напился в тот роковой вечер, когда произошло происшествие, и ничего не помнит. Может, и убил. Но как? Вот почему продюсер картины, по совместительству - глава студии понимает, что нужно нанять детектива. Частного, но честного. И вот тут в дело вступает Вальдо, которого играет Чарли Ханнэм.

На самом деле в фильме все наоборот и Вальдо-Ханнэм тут главный герой, и с него все начинается. Но что поделать, если Мел Гибсон переигрывает даже талантливого Ханнэма, хотя тот и предстает во всей красоте своей формы - несколько раз даже в обнаженном виде (рейтинг фильма 16+). Более того, сама линия Гибсона, учитывая все "отягчающие обстоятельства" - подробности связанного с актером публичного скандала, - прописана лучше и смешнее. Начиная со слогана "В этом городе возвращение может стоить жизни", который может относиться как к одному актеру, так и к другому. И даже талант Гибсона обыгран весьма красиво - в какой-то момент детектив Вальдо, засмотревшись на то, как его подопечный Алистер Пинч играет судью и выносит свой вердикт, забывает вообще, зачем он приехал в Голливуд.

Однако же, и сам Вальдо не так прост. Сценаристы не смогли меня достаточно убедить как зрителя, почему он все-таки ушел из профессии детектива в отшельники. Но жить на лоне природы у Вальдо получалось очень красиво. Йога с видом на закат. Дом на колесах, он же трейлер, с солнечными батареями, напичканный прогрессивной техникой. Всего сто вещей - Вальдо за минимализм и разумное потребление. Здоровая еда, подруга-курица Цыпа в качестве антидепрессанта. Хлоя Чжао, режиссер фильма-оскароносца "Игра кочевников", наверняка оценила этот образ, если смотрела "Вальдо". Однако гармонию мира Вальдо нарушила его бывшая - "чертовка Лорина" (звезда "Дэдпула" Морена Баккарин). Это она приехала в его новую жизнь, чтобы предложить ему взяться за громкое дело. Это она соскучилась. Это она...

Далее события развиваются по схеме "ищите женщину" и защитите ее. Живую или мертвую. А заодно разберитесь с теми, кто этих женщин преследует. Насмотренный зритель вспомнит и "Исчезнувшую" Дэвида Финчера и "Да здравствует, Цезарь!" братьев Коэнов, и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, и даже "Воспитательницу" Сары Коланджело. Забавно представить всех их, как и Хлою Чжао, среди зрителей фильма "Вальдо", а потом послушать, какими они обмениваются мнениями.

Но вернемся к сюжету. Вальдо спускается с гор на велосипеде в голливудское сердце Лос Анджелеса в совершенно диком образе - заросший и немытый, а подозреваемый Алистер Пинч не находит ничего лучше, как предложить детективу поселиться у себя в доме. Так Вальдо наблюдает изнутри за звездным миром небедных людей, в котором не последнюю роль играют их дети. Школа для детей знаменитостей - отдельный объект для наблюдения детектива, ведь в ней учится дочь Алистера Пинча. К тому же в школе работает очень соблазнительная и сообразительная воспитательница (Люси Фрай).

Самое интересное, когда смотришь фильм "Вальдо", - это собирать улики вместе с главным героем. Правда, зритель забывает о том, что он, оказывается, тоже детектив. Но когда происходит развязка, быстро об этом вспоминает. В этом плане фильм "Вальдо" очень похож на произведения Агаты Кристи. И даже развязка строится по ее классической схеме. Разве что вместо мисс Марпл и Эркюля Пуаро - молодой накачанный красавец. Да, фильм не очень оригинален, но в нем неплохие драки и погони, он легок для восприятия и сам в чем-то напоминает сериал. Это - не авторское творение, но типичное зрительское кино. Забавное, веселое, неглубокое. Звезды первой величины Голливуда в нем - как дорогие аксессуары, создающие в итоге окончательный образ, который смотрится гораздо дороже, чем на него потратили на самом деле.