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30.01.2022 14:04
Рубрика: Общество

Гинцбург: Ревакцинация "Спутником Лайт" на 100% защищает от "омикрона"

Текст: Анастасия Селиванова
Люди, ревакцинированные "Спутником Лайт", в течение первых трех месяцев после прививки на 100% защищены от заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"75% вакцинированных ("Спутником V". - прим. ред.) содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела", - рассказал Гинцбург в эфире "России 1".

Глава ВОЗ назвал условие завершения пандемии COVID-19 в этом году

По мнению главы центра, на "омикроне", тем не менее, пандемия не завершится. "Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит", - заключил Гинцбург.

Штамм коронавируса "омикрон" был впервые обнаружен на юге Африки в ноябре прошлого года. С тех пор число новых случаев заражения COVID-19 по всему миру выросло в разы. Для остановки пандемии ВОЗ считает необходимым привить от коронавирусной инфекции более 70% населения всех стран, а до этого момента говорить о том, что "омикрон" может быть последней мутацией SARS-CoV-2, преждевременно, считает глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

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