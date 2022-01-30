Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России

Власти Великобритании рассматривают возможность расширения антироссийских санкций. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

По ее словам, в ближайшее время правительство представит соответствующий законопроект. Как отметила Трасс, действующие в настоящее время санкции, затрагивают те лица и компании, которые в Лондоне считают причастными к дестабилизации ситуации на Украине. Однако вскоре под ограничительные меры могут попасть вообще любые компании. "Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции", - заявила Трасс.

"Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций", - добавила министр.

Глава МИД признала, что ограничительные меры могут ударить и по британским инвесторам, их интересы учитываться не будут.