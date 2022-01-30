Главный инфекционист Минздрава привел два сценария дальнейшего хода пандемии

Коронавирус продолжает мутировать, поэтому нельзя исключить, что появятся варианты, которые приведут к новым волнам заболевания. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов, отвечая на вопросы читателей "Российской газеты" в ходе "горячей линии".

Когда же все-таки закончится эпидемия? Станет ли "омикрон", как некоторые надеются, "завершающим аккордом", и эпидемия, наконец, закончится?

Владимир Чуланов: Я не берусь делать такие предсказания. Неблагодарное занятие. Не знаю. Я уже не раз говорил о том, что вирус мутирует постоянно. Не исключена ситуация, что и в дальнейшем могут появиться мутации, которые приведут к новым волнам заболевания. Это, к сожалению, исключить нельзя. Но возможен и другой сценарий.

Почему возникла идея о том, что "омикрон" может быть последним нашим испытанием? Из-за его высокой контагиозности. Если действительно переболеет абсолютное большинство ранее не прошедших вакцинацию, последующие инфицирования уже не должны вызывать таких серьезных симптомов, как раньше. Поэтому оптимисты и говорят, что коронавирус в конце концов станет очередной сезонной инфекцией. И его значимость, опасность постепенно сойдет на нет.

Хорошо бы было, если бы произошло именно так, но мы не можем быть уверены в этом на 100%. Есть и другие варианты сценариев развития событий, мы не можем их не учитывать просто потому, что все хотят, чтобы поскорее все закончилось.

Полный текст "горячей линии" будет опубликован в завтрашнем номере "РГ".