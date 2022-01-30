Граждане смогут регистрировать свои имена как товарные знаки

Правительство России поддержало законопроект, который разрешает гражданам регистрировать на себя товарные знаки. Это значит, что любой человек с золотыми руками сможет превратить свое имя в по-настоящему золотой бренд.

"Автомеханик Железкин". "Плотник Никита Топорищев". "Сантехник Трубников". И так далее. Если кто-то стал волшебником своего дела, он сможет зарегистрировать свое имя в Роспатенте. И тогда все будут знать: Никита Топорищев - он такой один.

Как подчеркнул министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, подготовленная инициатива важна в первую очередь для самозанятых - появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг.

"По сути, мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды", - сказал глава министерства.

Документ был подготовлен в рамках "дорожной карты" "Трансформация делового климата" в сфере интеллектуальной собственности. Конечно, люди смогут регистрировать на себя не только имена.

Любая торговая марка, завоевавшая любовь покупателей, может стать человеческой. В смысле: принадлежащей конкретному человеку. Тем не менее предложение особо актуально именно для самозанятых. Зачем, скажем, Арине Родионовне из села Михайловское что-то придумывать, когда ее и так знают и любят миллионы. Будь она жива, мы знаем, с какой просьбой она бы обратилась в Роспатент.

"Подготовленный проект поправок к Гражданскому кодексу разрешает гражданам регистрировать на себя товарные знаки. Сегодня на законодательном уровне установлено ограничение, по которому зарегистрировать товарный знак могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Законопроект снимает данное ограничение", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он также напомнил, что согласно ГК РФ, товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Благодаря этому покупатели могут отличить определенный продукт на рынке от многих других.

"Товарным знаком могут быть слоган, логотип, мелодия и другие средства, позволяющие выделить конкретный товар. Узнаваемый и популярный знак сам по себе становится ценностью, так как привлекает к себе покупателей и повышает продажи. Поэтому немало недобросовестных участников рынка стараются подделывать популярные товарные знаки", - добавил глава правления АЮР.

Защитить добросовестного производителя может только регистрация товарного знака.

"В таком случае он сможет предъявлять претензии к тем, кто копирует без разрешения его товарную марку. Причем иск может быть подан даже к тем, кто использует очень похожие знаки, которые трудно отличить от оригинала. В таких случаях расчет на то, что покупатели перепутают их. Предлагаемые поправки позволят регистрировать на себя товарные знаки в том числе гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых. Новация позволит им создавать новые бренды", - пояснил Владимир Груздев.

Он отметил, что разработать и зарегистрировать свои товарные знаки смогут даже няни и репетиторы.

"Например, в качестве товарного знака можно оформить собственное имя. В таком случае всем остальным тезкам не придется менять имена. Однако они не смогут вести частную практику в той же сфере под тем же именем-знаком. Сегодня свои имена как товарные знаки зарегистрировали, например, Филипп Киркоров и Николай Басков", - рассказал Владимир Груздев.

Сегодня свои имена в качестве брендов зарегистрировали многие звезды. Например, Филипп Киркоров и Николай Басков. Но им пришлось для этого либо стать юридическими лицами, либо регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей

Но для того, чтобы внести свои имена в списки Роспатента, звездам необходимо было создать юридическое лицо или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

В этом случае без согласия этого человека или его наследников использовать имена, псевдонимы или производные от них запрещено.

В Роспатенте по запросу "РГ" не смогли уточнить, сколько фамилий сегодня попали под охрану в качестве торговых знаков, однако сообщили, что это не носит слишком массового характера.

"Наследники Владимира Высоцкого зарегистрировали его имя и фамилию как словесную торговую марку, - рассказал сын поэта Никита Высоцкий. - Она сейчас находится в управлении благотворительного фонда. Мы не зарабатываем на ней каких-то больших денег, но контролируем, кто, как и для каких целей пользуется именем моего отца".

Понятно, что обычным людям, тем же домработницам, частным автомастерам, да хоть грузчикам, нет особого смысла заводить юридические лица. Гораздо проще зарегистрироваться в качестве самозанятых. Благодаря новации, они - репетиторы, сантехники, няни и все остальные - тоже получат шанс стать самыми настоящими звездами.

"Теперь подобная правовая защита сможет стать доступна не только звездам, но и всем гражданам", - подчеркнул Владимир Груздев.

В Роспатенте прогнозируют, что возможностью оформить личную торговую марку за первый год воспользуются от 10 до 20 тысяч самозанятых. Об этом в ведомстве сообщили в беседе с корреспондентом "РГ". Затем, как полагают в ведомстве, число "личных брендов" самозанятых будет возрастать.

"Категория "самозанятых" появилась относительно недавно, - рассказывает член Ассоциации юристов России, юрист "Легес Бюро" Маргарита Курашина. - Закон позиционирует этот специальный налоговый режим как эксперимент. Пока что эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно".

По данным аналитического портала ФНС России, на 1 декабря 2021 года было зарегистрировано 3 миллиона 641 тысяча самозанятых. За год количество самозанятых увеличилось в 2,5 раза.

Как объясняет Маргарита Курашина, для регистрации товарного знака необходимо подать заявление в Роспатент с указанием заявляемого обозначения, перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и т.п.

"Также необходимо оплатить пошлину за формальную экспертизу и экспертизу товарного знака по существу, пошлины за регистрацию товарного знака за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация и пошлину за выдачу свидетельства на товарный знак, - рассказывает Маргарита Курашина. - Общий срок предоставления государственной услуги в части приема, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства на товарный знак составляет восемнадцать месяцев и две недели".

По ее словам, в случае, если похожий на ваш товарный знак начали использовать конкуренты, защитить свое нарушенное право можно через суд - запретить этим лицам использовать товарный знак, а также получить компенсацию.

Также в некоторых случаях направить жалобу можно в Роспатент. Для повышения качества предоставляемых услуг Роспатентом еще в 2020 году были полностью реализованы проекты по созданию электронных ресурсов для подачи возражений в электронном виде. Речь в том числе о возражениях на какие-то решения, связанные с товарными знаками. Скажем, зарегистрировать или отказать в регистрации торговой марки.

20 тысяч самозанятых могут зарегистрировать свои имена в качестве личных брендов в первый год действия закона. Таковы прогнозы Роспатента

Разработчики проекта также обращают внимание, что Россия является участницей Мадридского соглашения, согласно которому регистрировать товарные знаки могут как юридические, так и физические лица.

"Учитывая это, отказать в рассмотрении заявки иностранному гражданину у Роспатента оснований нет. После вступления в силу данных поправок в законодательство соответствующие возможности появятся и у российских граждан", - рассказывают в минэкономразвития.

Таким образом, предлагаемая мера позволит уравнять в правах россиян и иностранных граждан.

"Кроме того, законопроект предусматривает положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности, - рассказывают в минэкономразвития. - На сегодня есть два нематериальных актива, по которым банки видят дополнительные риски - компьютерные программы и базы данных. По ним у кредитных организаций нет возможности проверить, выдавался уже заем другим банком или нет. Законопроект исправляет эту ситуацию".

Сейчас, если программа или база данных зарегистрирована Роспатентом (регистрация происходит по желанию правообладателя), банк может обратиться к ведомству и получить от государства подтверждение, что объект существует, а потенциальный клиент - его правообладатель.

"Инициативой предлагается создать "вторую ступень" гарантий для банков - сделать обязательной регистрацию залога прав на такие объекты, - говорится в сообщении ведомства. - При этом речь идет только о зарегистрированных Роспатентом программах и базах данных. В отношении программ, которые правообладатель не регистрировал, регистрация залога требоваться не будет".

В Роспатенте надеются, что закон может быть принят до конца года.