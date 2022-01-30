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30.01.2022 10:57
Рубрика: В мире

Испания отказала в убежище тысячам украинцев, не желающим воевать в Донбассе

Текст: Юрий Когалов
Тысячи украинцев, не желающих воевать в рядах украинской армии в Донбассе, пытаются получить убежище в других странах. Как пишет El Mundo со ссылкой на данные Испанской комиссией по вопросам помощи беженцам, только пиренейское королевство в 2020 году получило порядка 3 тысяч таких заявок. Но почти всегда министерство внутренних дел и Национальная судебная палата (при попытке оспорить решение МВД) отвечали на них отказом. Убежище было предоставлено лишь 232 украинцам, то есть в менее чем 10 процентах случаев.
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Однако тут показательны причины, по которым украинцы просят предоставить им убежище. Например, в одном из последних обращений, рассмотренных Национальной судебной палатой, 39-летний гражданин Украины заявлял о риске для жизни, который неизбежно возникнет, если его призовут в армию. Его друзья, призванные ранее, уже погибли во внутриукраинском конфликте, и он не хочет повторить их судьбу. Мужчина получил уже три повестки и теперь скрывается у своей подруги.

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И МВД, и суд отказали ему, посчитав, что призыв резервистов на Украине не является основанием для предоставления убежища. В постановлении об отказе также отмечается, что суду не были предоставлены доказательства, что дезертирство или отказ вступить в украинскую армию "сопровождается унижающим достоинство или бесчеловечным обращением" по отношению к призывнику.

В конце прошлого года отказ получила также медсестра, которая опасается, что ее призовут в армию из-за ее профессиональных навыков (на Украине всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет обязали в течение 2022 года явиться в военкоматы для постановки на учет, отказ грозит штрафом).

Не смогли получить в Испании убежище и две сестры, которые проживают неподалеку от Донбасса, где уже почти восемь лет продолжается внутриукраинский конфликт. Их жизнь стала невыносимой из-за построенной рядом с их домом военной базой, постоянных проверок документов и проводящихся учений (женщины боятся, что в их дом может прилететь снаряд, такое уже случалось на Украине). К тому же их родственница подверглась насилию со стороны украинского солдата, но обратиться к правоохранительным органам они побоялись, поскольку в нынешних условиях полиция не имеет никакой власти, отмечается в их заявлении.

Тем не менее испанская сторона отказала и им, посчитав, что конфликт в Донбассе ограничен рядом районов, а заявители живут достаточно далеко от них.

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