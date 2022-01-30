Кассационный суд разрешил приглашать родных в качестве защитников

Новости

Футболист "МЮ" арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки 30.01.2022
СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр 30.01.2022
Африканские священники РПЦ совершили первую литургию 30.01.2022
Умер актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко 30.01.2022
Около 567 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 30.01.2022
Ученые США назвали условия для приобретения "супериммунитета" от ковида 30.01.2022
Для проверки новой РЛС "Небо-Т" в воздух подняли самолеты Су-34 30.01.2022
Минобороны Болгарии: Необходимости в дополнительных силах НАТО у нас нет 30.01.2022
Авиацию Балтфлота усилили четыре истребителя Су-30СМ2 30.01.2022
Из Невы подняли тело мальчика, провалившегося под лед неделю назад 30.01.2022
"Зенит" объявил об уходе Сердара Азмуна в "Байер" 30.01.2022
В Германии рассказали, сколько ждать сертификации “Северного потока - 2” 30.01.2022
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал" 30.01.2022
В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов" 30.01.2022
В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно 30.01.2022
Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 30.01.2022
В Пензенской области водитель маршрутки высадил девочку на мороз 30.01.2022
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 30.01.2022
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 30.01.2022
Синоптик рассказал, что жителям Центра России принесет циклон "Надя" 30.01.2022
В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища 30.01.2022
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется 30.01.2022
Олимпийский чемпион Артур Далалоян завершил карьеру 30.01.2022
Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России 30.01.2022
Самолет "Байкал" совершил первый полет 30.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
30.01.2022 22:00
Рубрика: Происшествия

Кассационный суд разрешил приглашать родных в качестве защитников

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8668)
Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: подсудимый вправе приглашать в качестве защитников своих родных. Но - вместе с профессиональными адвокатами.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Самое главное: никто не вправе отказать родственнику подсудимого войти в круг защиты только на том основании, что у человека уже есть адвокат. Хотя именно так было сделано на процессе некоего гражданина М., осужденного в Нижегородской области за мошенничество. В ходе разбирательства он несколько раз просил допустить к делу наряду с адвокатом свою родственницу. Мол, дело сложное, и нужна дополнительная защита. Но ему отказывали. Из-за этого приговор был отменен, а дело отправлено на новое рассмотрение. Сама же история включена в обзор судебной практики в назидание нижестоящим судьям. Третья инстанция подчеркнула: жена, сестра, мать, просто очень хорошая знакомая - все имеют право подключиться к защите. Лишь бы подсудимый им доверял.

Фото: wikipedia.org
Кассационный суд указал, кого нужно признать не заслуживающим наследства

Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, согласно УПК обвиняемый вправе пригласить нескольких адвокатов. "Закон не ограничивает количество защитников по соглашению, - говорит он. - В последние годы практика приглашения в суд близких родственников подсудимого и иных лиц в качестве защитников получила распространение. При этом уголовно-процессуальный закон не обязывает данных лиц иметь юридическое образование. Такой недостаток компенсируется тем, что рядом должен сидеть профессиональный защитник - адвокат".

По его словам, разъяснения Первого кассационного суда полностью соответствует ранее неоднократно вынесенным судебным актам Верховного суда РФ, согласно которым отказ суда в участии в защите лица его родственника либо иного лица наряду с адвокатом нарушает право на защиту и влечет отмену приговора.

"Ведь не случайно закон предусмотрел такое право для обвиняемого", - говорит советник ФПА. Но родственники - и это особо указано в УПК - приглашаются только наряду с адвокатом, а не вместо него.

Происшествия Правосудие Суд Власть Работа власти Судебная система

Главное сегодня

Медведев уступил Надалю в ярком финале Australian Open
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал"
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева
В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов"
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои