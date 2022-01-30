Кассационный суд разрешил приглашать родных в качестве защитников

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: подсудимый вправе приглашать в качестве защитников своих родных. Но - вместе с профессиональными адвокатами.

Самое главное: никто не вправе отказать родственнику подсудимого войти в круг защиты только на том основании, что у человека уже есть адвокат. Хотя именно так было сделано на процессе некоего гражданина М., осужденного в Нижегородской области за мошенничество. В ходе разбирательства он несколько раз просил допустить к делу наряду с адвокатом свою родственницу. Мол, дело сложное, и нужна дополнительная защита. Но ему отказывали. Из-за этого приговор был отменен, а дело отправлено на новое рассмотрение. Сама же история включена в обзор судебной практики в назидание нижестоящим судьям. Третья инстанция подчеркнула: жена, сестра, мать, просто очень хорошая знакомая - все имеют право подключиться к защите. Лишь бы подсудимый им доверял.

Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, согласно УПК обвиняемый вправе пригласить нескольких адвокатов. "Закон не ограничивает количество защитников по соглашению, - говорит он. - В последние годы практика приглашения в суд близких родственников подсудимого и иных лиц в качестве защитников получила распространение. При этом уголовно-процессуальный закон не обязывает данных лиц иметь юридическое образование. Такой недостаток компенсируется тем, что рядом должен сидеть профессиональный защитник - адвокат".

По его словам, разъяснения Первого кассационного суда полностью соответствует ранее неоднократно вынесенным судебным актам Верховного суда РФ, согласно которым отказ суда в участии в защите лица его родственника либо иного лица наряду с адвокатом нарушает право на защиту и влечет отмену приговора.

"Ведь не случайно закон предусмотрел такое право для обвиняемого", - говорит советник ФПА. Но родственники - и это особо указано в УПК - приглашаются только наряду с адвокатом, а не вместо него.