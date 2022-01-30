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30.01.2022 09:54
Рубрика: В мире

КНДР запустила ракету в направлении Японского моря

Текст: Диана Ковалева
Фото: Jung Yeon-je / AFP Фото: Jung Yeon-je / AFP
Фото: Jung Yeon-je / AFP

Власти КНДР запустили ракету в сторону Японского моря. Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на информированный военный источник в Сеуле, максимальная скорость ракеты составила 16 чисел Маха.

Фото: AFP
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"По нашим данным, ракета была запущена под почти вертикальным углом. Ее максимальная скорость достигала 16 чисел Маха, то есть она летела в 16 раз быстрее скорости звука", - цитирует агентство источник.

Военные Южной Кореи полагают, что была запущена ракета средней дальности "Хвасон-12".

Напомним, КНДР произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря в воскресенье в 07:52 (01:52 по Москве). Об этом сообщили в южнокорейском Комитете начальников штабов. Ракета пролетела около 800 километров и достигла максимальной высоты в 2 000 километров. Власти КНДР не проводили таких пусков с конца 2017 года.

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