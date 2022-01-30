Когда рынок увидит курс доллара за 90 рублей, а евро - за 98 рублей

Рубль завершил исключительно напряженную неделю на высокой ноте буквально. Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман подвел итоги бурной недели и описал два сценария, по которым может пойти в будущем курс рубля:

- Высоким сейчас можно считать курс российский валюты, если он после падения 26 января к двухлетним минимумам (80,3 рубля за доллар) поднялся 28 января выше 78 рублей за "американца".

В пятницу вечером достаточно неожиданно пришли известия о миролюбивых высказываниях должностных лиц западных государств взамен острой риторики последних недель.

Высокопоставленный представитель НАТО, на которого ссылается медиасеть EurActiv, заявил, что альянс готов к "немедленной деэскалации" с Россией и не заинтересован в ситуации военной конфронтации в Европе. Впереди, очевидно, еще долгий и неоднозначный, противоречивый процесс переговоров и поиска компромиссов. Но пока нет гарантий их достижения, возможность новых обострений остается.

Поэтому для курса российской валюты на ближайшую перспективу есть несколько сценариев. Однако более вероятным теперь становится благоприятный: сокращение геополитических и санкционных рисков.

В случае такой динамики основными факторами будут экономические. Это политика центральных банков, и прежде всего ФРС США и ЦБ РФ. Подтвержденная американским регулятором на заседании 26 января политика ограничения денежной массы и повышения процентных ставок в предстоящие месяцы выступает сильным негативом для рубля. А аналогичное ужесточение от российского регулятора и ожидание увеличения его ключевой ставки в феврале с 8,5% до 9-9,5% - позитив для нашей валюты, но, правда, более слабый.

Однако его добавляют сохраняющиеся на ближайшую перспективу высокие цены энергоносителей и иных экспортных товаров, профицитные бюджет, торговый и платежный баланс, низкий госдолг и большие международные резервы. В результате взаимодействия этих драйверов, в случае снятия навеса политических опасений, курс рубля способен прийти к уровням почти предновогодним. В район 73-75 рублей за доллар и 84-85 рублей за евро на горизонте 1-2 месяцев.

Другой, негативный, сценарий проявится, если острота конфронтации сохранится и даже усилится. Курс тогда будет остро зависеть от степени этого противостояния.

Если останутся резкие заявления политиков, как в январе, то курс доллара и евро к рублю поднимется, вероятно, вновь к рубежам 80 и 90 рублей соответственно.

Гораздо хуже дело будет обстоять при введении новых сильных антироссийских санкций и нарастание напряженности в геополитики. В таком случае курс, конечно, совсем мало предсказуем. Но рынок может увидеть и 88-90 рублей за доллар, 95-98 рублей за евро и выше. Однако, такой вариант представляется менее вероятным, на что очень хочется надеяться.

Какие события еще могут повлиять на рубль

Безусловно, существует немало и промежуточных сценариев, в зависимости от нюансов особенностей переплетения разнообразных драйверов.

Склонность к тому или иному варианту событий способна проявиться уже на предстоящей неделе. Если не считать возможных в непростой ситуации политических драйверов, важные для рынка запланированные, "обычные" события таковы.

Данные по ВВП еврозоны в понедельник. Индексы деловой активности в США во вторник. Уровень инфляции в еврозоне, запасы нефти в США и ежемесячный отчет ОПЕК в среду. А также сообщение о размере валютных интервенций ЦБ РФ на февраль, заседание Европейского центробанка и его решения по денежно-кредитной политике в четверг. Далее последует отчет по рынку труда в США в пятницу.

При отсутствии неожиданностей наиболее вероятный диапазон движения курса на предстоящую неделю может составить 76-79 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро.