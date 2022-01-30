Лукьяненко, Мураками, Токарчук, Паланик… Чьи новые книги мы будем читать в 2022 году?

Каждый год в России выпускается более 100 тысяч наименований новых книг. Наступивший 2022 год обещает порадовать читателей еще большим количеством замечательных и разных изданий. Как не утонуть в этом море заманчивых книжных новинок и не пропустить книги, особенно интересные и нужные именно вам. "Российская газета" продолжает свой рассказ о самых ожидаемых книгах наступившего 2022 года. В этот раз мы расскажем о том, что готовят для читателей в издательской группе "Эсмо-АСТ".

Лукьяненко, Паланик и другие

Фанаты фантастики замерли в ожидании новой книги Сергея Лукьяненко "Месяц за Рубиконом" (АСТ). Это неожиданный взгляд историю Земли и поиск новых смыслов.

Вот уже восемь лет Земля - колония Инсеков, чужой могущественной цивилизации. Но правда, открывшаяся Максиму Воронцову, оказывается еще тяжелее - Земля никогда и не была свободной. И что остается делать? Покинуть родную планету, найти убежище среди Измененных (людей, ставших солдатами Инсеков) и попытаться найти путь к спасению.

Ему предстоит понять, почему Инсеки ведут бесконечные войны с Прежними. Узнать, что такое Смыслы, которые они собирают как дань с захваченных планет. И найти возможность избавить Землю от вечного рабства, потому что только так он сможет вернуть свою любовь. Но что, если этот путь окажется слишком жестоким, а лекарство - опаснее болезни?

Фото: издательство АСТ

Поклонники автора культового романа "Бойцовский клуб" трепещите - на русском языке выходит новое творение Чака Паланика "Рождение звука" (АСТ). Счастливчики, уже успевшие прочитать эту удивительную смесь хоррора и триллера, говорят, что это одна из лучших книг Чака Паланика.

Сюжет закручивается вокруг двух центральных персонажей - частного детектива по имени Фостер Гейтс, который уже несколько лет разыскивает свою пропавшую дочь, и профессионального звукорежиссера-шумовика Митци, которая снабжает весь Голливуд записями душераздирающих криков и стонов, умоляющих всхлипываний и предсмертных хрипов. Он будет до последнего искать свою дочь. Она будет еще сильнее прятать своих скелетов в шкафу и мечтать о том, чтобы ее все оставили в покое. А между ними та самая, единственная и смертельно опасная пленка.

Автор бестселлера "К себе нежно", психолог и журналист Ольга Примаченко вновь готова штурмовать книжные топы вместе со своей новой книгой "С тобой я дома" ("Бомбора"). Это разговор с читателем о бережных отношениях и одиночестве, о прекрасном времени влюбленности и трудностях любви, о душевных муках расставания и боли развода. Автор обещает, что ее книга поможет понять, каких отношений вы хотите, и подскажет, как построить с любимым человеком Дом, полный взаимопонимания и любви.

Новый сборник стихов фронтмена метал-групп Rammstein Тиля Линдермана "Сто. Лирика" ("Бомбора") отличается от предыдущей большей откровенностью и прямотой. Тилль освоился как поэт, и для него больше нет запретных тем. Но не все так просто: под пошлостью и цинизмом вы увидите искреннюю заботу о мире, который нас окружает. Сто стихов в этом сборнике - это сто трофеев Тилля. Сто тем, которые взбудоражили его, заставили пережить их и выплеснулись в стихах. Это может быть ссора проходящих мимо влюбленных, чья-то фраза, брошенная небрежно в телефон, прибывающий поезд, или животные на пастбище. Иллюстрации к новому сборнику вновь создал художник Дэн Зозули, уже знакомый читателям по прошлым сборникам Линдермана.

Что еще будем читать? Новую книгу Андрея Кончаловского "Письма к деду", мемуары Алана Рикмана, автобиографию Николая Цискаридце, новую биографию Бориса Гребенщикова, которую заканчивает Александр Кушнир и много других и интересных книг

Зверобой и возвращение Мураками

Абьюз или страсть? Уверены, что сможете сделать правильный выбор? Герои новой книги Ксении Буржской "Зверобой" (Inspiria) - дети отчаянных 90-х со всеми вытекающими. Позднее взросление, выбор между чувством и долгом, мучительный поиск себя, зависимость от ожиданий других… Все что остается - едва различимая надежда на счастья. Марьяна и Ян пытаются создать семью на обломках собственных иллюзий, ошибок прошлого и случайно вспыхнувшей страсти… А за углом уже обязательно ждет кто-то третий.

Фото: издательство "Эксмо"

Харуками Мураками порадует всех поклонников своего таланта новым откровенным сборником рассказов "От первого лица" ("Эксмо"). Казалось бы, мы все уже знаем о Мураками. А вот и нет, у него в запасе еще много историй, которыми он готов поделиться со своими читателями. О чем они? О любви и одиночестве, о поиске смысла жизни и мистических совпадениях, о музыке и бейсболе… О том, что бередит душу и погружает в мир воспоминаний.

Дебютный роман американской поэтессы Патришы Локвуд "О таком не говорят" ("Эксмо") вышел в феврале 2021 года и сразу же вошел в шорт-лист Букеровской премии и стал одной из 10 лучших книг года по версии The New York Times. Теперь этот роман о женщине, которая постоянно находится "в сети", смогут прочитать и на русском языке. И задуматься о том, что на самом деле имеет реальную, а не виртуальную ценность.

Наконец, нельзя не упомянуть о новой книге Нобелевского лауреата по литературе и обладательницы Международной Букеровской премии Ольги Токарчук "Книга Якова" ("Эксмо"). История формирования еврейских еретических движений в XVIII веке становится нитью, сшивает время и пространство, территорию Польши и Украины, католицизм, иудаизм и ислам. Персонажи ждут прихода нового Мессии, который спасет мир и объединит различные религии и народы.