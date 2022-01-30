Львова-Белова сообщила о создании центров для подростков из "группы риска"

В России будет создана сеть центров по работе с подростками "группы риска", сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка, программа "Подростки России", в рамках которой планируется создание таких центров, одна из стратегических инициатив Марии Львовой-Беловой. Она как раз предполагает создание Федерального методического центра по подростковой работе, развитие сообщества специалистов и сети подростковых центров, ориентированных в том числе и на работу с подростками "группы риска".

"Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов, - считает детский омбудсмен. - Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности.

Но, по ее словам, многим из таких подростков можно помочь своевременной чуткостью со стороны взрослых и удачной поддержкой ребенка.

Причем, работа с девиантным поведением детей должна идти на опережение, давая возможность предупредить серьезные негативные последствия.