Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей

Новости

Ученые назвали овощ, который может снизить риск инсульта на 59% 20:31
Из Невы подняли тело мальчика, провалившегося под лед неделю назад 19:46
"Зенит" объявил об уходе Сердара Азмуна в "Байер" 17:31
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал" 17:11
В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно 16:46
Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 16:35
В Пензенской области водитель маршрутки высадил девочку на мороз 16:29
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 15:43
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 15:26
Синоптик рассказал, что жителям Центра России принесет циклон "Надя" 15:12
В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища 14:56
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется 14:24
Олимпийский чемпион Артур Далалоян завершил карьеру 13:49
Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России 13:38
Самолет "Байкал" совершил первый полет 13:30
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции 13:24
Названо предварительное место похорон Леонида Куравлева 13:19
Названа причина смерти Леонида Куравлева 13:06
Скончался актер Леонид Куравлев 12:19
"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен в 82 регионах России 12:17
США замораживают военную помощь Египту 11:23
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:20
30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 11:08
Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки 10:55
Опасный изъян обнаружен в функции бесконтактных платежей на iPhone 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
30.01.2022 20:51
Рубрика: Культура

Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей

Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
По словам Михаила Пиотровского, в Эрмитаже нет призраков - но живут духи прошлого. Как получается, что здесь история давно минувших дней все время кажется созвучной дням сегодняшним? Отчего Эрмитаж - энциклопедия мировой культуры, написанная по-русски? Что в нем необыкновенного? Легко ли, наконец, директору музея трудиться ежедневно в том же кабинете, где в позапрошлом веке заседали царские министры? В поисках ответов на тьму вопросов и появилась новая книга Михаила Пиотровского "Хороший тон" - по следам его бесед с ведущей радио "Орфей" Ириной Кленской. Пять глав, пять вечеров - пять рассказов о времени и о себе Издательство "Молодая гвардия" предлагает специально для читателей "РГ" один из актуальных фрагментов главы "Жизнь во дворце".
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сегодня мы много говорим о правах и часто забываем очень важное понятие: права культуры нужно защищать, как знамя, и оберегать. Права культуры могут не совпадать с правами человека. Культура - это то, что нельзя отнять, и то, что не можем потерять. То, что мы называем странным, непонятным словом "духовность", на самом деле переводится как "культура". Она - признак нашей цивилизации, наше наследие, наше прошлое и будущее, то, что отличает человека от животного. Поправка к Конституции, которую мы внесли с Александром Калягиным и Денисом Мацуевым, звучит очень кратко, но, на мой взгляд, важно: государство обязано защищать культуру, поддерживать и охранять. У государства есть несколько основных обязанностей: безопасность и благополучие своих граждан, своей страны, и я считаю - необходимость обеспечить безопасность культуры, которая сама по себе - ценность.

Фото: iStock
Эрмитаж возглавил медиарейтинг российских музеев

Есть два великих человека, которые составили документы, провозглашающие права культуры. Николай Рерих и его знаменитый Пакт - первый международный оговор о защите исторических памятников как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов, подписанный в Вашингтоне в 1935 году. В этом документе воплощено несколько важнейших идей. Главная - идея о приоритете культуры в жизни человека и общества. "Культура, - утверждает Рерих, - это этическое и духовное самоусовершенствование человека. Это творческие достижения, это претворение красоты в жизнь, это любовь к человеку, это труд на общее благо. Культура - смысл жизни, это весь комплекс пространства познания, творчества и красоты, которое делает человека человеком". Очень важна статья Пакта о неприкосновенности памятников, музеев, объектов культуры, библиотек, кладбищ, храмов, мечетей. Уважение, защита и покровительство распространяются на них как в мирное время, так и во время войны. Эмблема Пакта - Знамя Мира: три красных круга в большом круге вечности...

1 сентября 1995 года в Санкт-Петербургском гуманитарном университете Дмитрий Сергеевич Лихачев представил проект Декларации прав культуры - важнейший документ современности. В нем говорится о том, что именно культура представляет главный смысл и глобальную ценность существования народов и государств. В Декларации впервые вводится понятие гуманитарной культуры - то есть культуры, ориентированной на развитие созидательного начала в человеке и в обществе. И государства должны стать гарантами безопасности и сохранности культуры. "Культура - это то, что оправдывает перед Богом существование людей, - говорил Лихачев. - Любое общество обречено на гибель, если разрушается его культура"...

Говорят, субъект права - человек, и только человек. К счастью, есть природа, которая добилась своих прав. Серия чудовищных экологических катастроф заставила человечество задуматься: нельзя безжалостно, бездумно распоряжаться природой, непозволительно мучить ее, загрязнять, уничтожать. Культура тоже подвержена катастрофам, не менее страшным, чем природные.

Без культуры люди звереют, беспамятство порождает чудовищные кровавые конфликты, искажаются чувства человеческие. Уничтожение памятников - потеря памяти, чувства достоинства, потеря идейных тормозов, и человек превращается в существо убогое и злобное. Культурный геноцид - серьезная угроза человечеству. Я написал статью "Дербентский призыв" о необходимости объединить усилия для непрерывного наблюдения за состоянием памятников культуры и не только (на Ближнем Востоке и на Кавказе).

В издательстве "Молодая гвардия" вышла новая книга Михаила Пиотровского о времени и о себе.

Культура - не вне политики, она выше политики. Культуру надо защищать не из жалости и сострадания, а потому, что она - надежда на наше спасение. Каждый день мы должны говорить о том, что памятники культуры необходимо беречь и защищать. Забота о них должна стать вирусом, пандемией, новым штаммом, мутацией в агрессивном человеческом ДНК.

Нужно спасать памятники, чтобы они спасли и защитили нас, людей. Информационное пространство сегодня огромно, но оно замусорено, забито хламом. Нужно исправить ситуацию и постепенно наполнять пространство событиями и фактами, историями, помогающими культуре, - всё время напоминать о сокровищах, которыми владеет человечество, и тревоге за них. Надо находить "болевые точки" угрозы памятникам и бить тревогу: писать, говорить, возмущаться, напоминать. Нужно поставить культурный заслон перед этническими и расовыми боями, нужно остановить "войны памяти". Кто лучше, кто хуже - вредные разговоры. Культурное наследие - общее и принадлежит всему человечеству, а человечество должно беречь его.

Фото: instagram.com / rcc_lifestyle_israel
Михаил Пиотровский рассказал об уроках второго года пандемии

У мусульман есть очень хорошее слово "джихад" - "борьба за...". Борьба мечом, борьба пером, борьба словом, борьба убеждением. Борьба - один из вариантов защиты. Уважаю тех, кто борется, но не одобряю тех, кто становится фанатом борьбы. В каждом слове есть множество оттенков, и нужно аккуратно и внимательно к ним относиться. Борьба хороша тогда, когда она эффективна, когда она убедительна, но зачастую бывают ситуации, когда борьба разрушительна и опасна. Например, бывали случаи, когда борьба и протесты приводили к ещё большим проблемам... В Тимбукту разрушили несколько древних мавзолеев, и ЮНЕСКО объявило официальный протест. На следующий день в ответ разъяренная толпа уничтожила ещё несколько мавзолеев - назло всем, кто возмущался. Жесткий урок, но есть смысл вдуматься. Возможно, иногда лучше отказаться от борьбы и попытаться приучить людей спокойно реагировать. Думаю, надо всегда четко представлять себе, что получится, к чему приведет борьба... Я - сторонник смелой осмотрительности и осторожности.

Тезисы о главном

Искусство - одно из сильных лекарств, проверенных временем.

Культура - исторический и генетический код нации.

Музей - сундук с сокровищами. Это хранилище памяти, которое защищает цивилизацию.

Эрмитаж - это вся мировая культура в русской оболочке, это - энциклопедия мировой культуры, написанная по-русски.

Терпение - это красиво: гордое смиренное терпение перед разными превратностями судьбы. Красивый человек тот, кто стойко и достойно переносит невзгоды жизни, несправедливости. Красиво - важное понятие. Красота - нечто соразмерное, соответствующее порядку мира, созданного Богом.

Культура Литература Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open
Самолет "Байкал" совершил первый полет
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется
В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов"
За сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19
Эрмитаж возглавил медиарейтинг российских музеев
Кончаловский запустил новый проект "История от первого лица"