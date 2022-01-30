Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей

По словам Михаила Пиотровского, в Эрмитаже нет призраков - но живут духи прошлого. Как получается, что здесь история давно минувших дней все время кажется созвучной дням сегодняшним? Отчего Эрмитаж - энциклопедия мировой культуры, написанная по-русски? Что в нем необыкновенного? Легко ли, наконец, директору музея трудиться ежедневно в том же кабинете, где в позапрошлом веке заседали царские министры? В поисках ответов на тьму вопросов и появилась новая книга Михаила Пиотровского "Хороший тон" - по следам его бесед с ведущей радио "Орфей" Ириной Кленской. Пять глав, пять вечеров - пять рассказов о времени и о себе Издательство "Молодая гвардия" предлагает специально для читателей "РГ" один из актуальных фрагментов главы "Жизнь во дворце".

Сегодня мы много говорим о правах и часто забываем очень важное понятие: права культуры нужно защищать, как знамя, и оберегать. Права культуры могут не совпадать с правами человека. Культура - это то, что нельзя отнять, и то, что не можем потерять. То, что мы называем странным, непонятным словом "духовность", на самом деле переводится как "культура". Она - признак нашей цивилизации, наше наследие, наше прошлое и будущее, то, что отличает человека от животного. Поправка к Конституции, которую мы внесли с Александром Калягиным и Денисом Мацуевым, звучит очень кратко, но, на мой взгляд, важно: государство обязано защищать культуру, поддерживать и охранять. У государства есть несколько основных обязанностей: безопасность и благополучие своих граждан, своей страны, и я считаю - необходимость обеспечить безопасность культуры, которая сама по себе - ценность.

Есть два великих человека, которые составили документы, провозглашающие права культуры. Николай Рерих и его знаменитый Пакт - первый международный оговор о защите исторических памятников как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов, подписанный в Вашингтоне в 1935 году. В этом документе воплощено несколько важнейших идей. Главная - идея о приоритете культуры в жизни человека и общества. "Культура, - утверждает Рерих, - это этическое и духовное самоусовершенствование человека. Это творческие достижения, это претворение красоты в жизнь, это любовь к человеку, это труд на общее благо. Культура - смысл жизни, это весь комплекс пространства познания, творчества и красоты, которое делает человека человеком". Очень важна статья Пакта о неприкосновенности памятников, музеев, объектов культуры, библиотек, кладбищ, храмов, мечетей. Уважение, защита и покровительство распространяются на них как в мирное время, так и во время войны. Эмблема Пакта - Знамя Мира: три красных круга в большом круге вечности...

1 сентября 1995 года в Санкт-Петербургском гуманитарном университете Дмитрий Сергеевич Лихачев представил проект Декларации прав культуры - важнейший документ современности. В нем говорится о том, что именно культура представляет главный смысл и глобальную ценность существования народов и государств. В Декларации впервые вводится понятие гуманитарной культуры - то есть культуры, ориентированной на развитие созидательного начала в человеке и в обществе. И государства должны стать гарантами безопасности и сохранности культуры. "Культура - это то, что оправдывает перед Богом существование людей, - говорил Лихачев. - Любое общество обречено на гибель, если разрушается его культура"...

Говорят, субъект права - человек, и только человек. К счастью, есть природа, которая добилась своих прав. Серия чудовищных экологических катастроф заставила человечество задуматься: нельзя безжалостно, бездумно распоряжаться природой, непозволительно мучить ее, загрязнять, уничтожать. Культура тоже подвержена катастрофам, не менее страшным, чем природные.

Без культуры люди звереют, беспамятство порождает чудовищные кровавые конфликты, искажаются чувства человеческие. Уничтожение памятников - потеря памяти, чувства достоинства, потеря идейных тормозов, и человек превращается в существо убогое и злобное. Культурный геноцид - серьезная угроза человечеству. Я написал статью "Дербентский призыв" о необходимости объединить усилия для непрерывного наблюдения за состоянием памятников культуры и не только (на Ближнем Востоке и на Кавказе).

В издательстве "Молодая гвардия" вышла новая книга Михаила Пиотровского о времени и о себе.

Культура - не вне политики, она выше политики. Культуру надо защищать не из жалости и сострадания, а потому, что она - надежда на наше спасение. Каждый день мы должны говорить о том, что памятники культуры необходимо беречь и защищать. Забота о них должна стать вирусом, пандемией, новым штаммом, мутацией в агрессивном человеческом ДНК.

Нужно спасать памятники, чтобы они спасли и защитили нас, людей. Информационное пространство сегодня огромно, но оно замусорено, забито хламом. Нужно исправить ситуацию и постепенно наполнять пространство событиями и фактами, историями, помогающими культуре, - всё время напоминать о сокровищах, которыми владеет человечество, и тревоге за них. Надо находить "болевые точки" угрозы памятникам и бить тревогу: писать, говорить, возмущаться, напоминать. Нужно поставить культурный заслон перед этническими и расовыми боями, нужно остановить "войны памяти". Кто лучше, кто хуже - вредные разговоры. Культурное наследие - общее и принадлежит всему человечеству, а человечество должно беречь его.

У мусульман есть очень хорошее слово "джихад" - "борьба за...". Борьба мечом, борьба пером, борьба словом, борьба убеждением. Борьба - один из вариантов защиты. Уважаю тех, кто борется, но не одобряю тех, кто становится фанатом борьбы. В каждом слове есть множество оттенков, и нужно аккуратно и внимательно к ним относиться. Борьба хороша тогда, когда она эффективна, когда она убедительна, но зачастую бывают ситуации, когда борьба разрушительна и опасна. Например, бывали случаи, когда борьба и протесты приводили к ещё большим проблемам... В Тимбукту разрушили несколько древних мавзолеев, и ЮНЕСКО объявило официальный протест. На следующий день в ответ разъяренная толпа уничтожила ещё несколько мавзолеев - назло всем, кто возмущался. Жесткий урок, но есть смысл вдуматься. Возможно, иногда лучше отказаться от борьбы и попытаться приучить людей спокойно реагировать. Думаю, надо всегда четко представлять себе, что получится, к чему приведет борьба... Я - сторонник смелой осмотрительности и осторожности.

Тезисы о главном

Искусство - одно из сильных лекарств, проверенных временем.

Культура - исторический и генетический код нации.

Музей - сундук с сокровищами. Это хранилище памяти, которое защищает цивилизацию.

Эрмитаж - это вся мировая культура в русской оболочке, это - энциклопедия мировой культуры, написанная по-русски.

Терпение - это красиво: гордое смиренное терпение перед разными превратностями судьбы. Красивый человек тот, кто стойко и достойно переносит невзгоды жизни, несправедливости. Красиво - важное понятие. Красота - нечто соразмерное, соответствующее порядку мира, созданного Богом.