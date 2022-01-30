Минобороны Болгарии: Необходимости в дополнительных силах НАТО у нас нет

Министр обороны Болгарии Стефан Янев в интервью bTV заявил об отсутствии заинтересованности в расположении на территории страны дополнительных сил НАТО.

Глава силового ведомства выразил свою обеспокоенность в связи с распространяемым тезисом о важности привлечения формирований альянса для обороны балканской республики. "Мы не нуждаемся в том, чтобы НАТО нас оберегало", - подчеркнул Янев, указав при этом на целесообразность развития собственных вооруженных сил.

Наиболее изобретательно министр ответил на вопрос о перспективах размещения союзнических войск в Болгарии в случае требования об увеличении военного контингента на восточном фланге альянса. Как отметил Янев, "болгарские войска являются также союзническими, ведь Болгария - член НАТО, а болгарский воин - воин НАТО". В этой связи глава ведомства подчеркнул, что, в соответствии с решением правительства, усиление силового присутствия будет обеспечено именно за счет военнослужащих, являющихся гражданами Болгарии.

Ранее Янев заявил, что ни один болгарский военный не будет участвовать в вооруженном конфликте или операции на территории Украины или другого государства.