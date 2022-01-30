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30.01.2022 18:24
Рубрика: Общество

Мишустин: Кинематограф невозможно представить без обаятельных героев Куравлева

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким киноактера, народного артиста России Леонида Куравлева.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

"Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева, - говорится в телеграмме. - В любой роли - его редкий комедийный талант и мастерство импровизации".

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
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Глава правительства подчеркнул, что многие годы фильмы с участием актера создавали особую атмосферу праздника, каждая его творческая работа пользовалась большой популярностью, дарила радость. "И сегодня они являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые еще очень долго будут смотреть и пересматривать", - заметил Мишустин.

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