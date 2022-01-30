Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение средств 84 регионам на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. В ближайшие три года на реализацию федерального проекта "Бизнес-спринт" субъекты Федерации получат более девяти миллиардов рублей: 2,4 миллиарда - в 2022 году, 3,3 - в 2023, 3,4 миллиарда рублей - в 2024 году.

С участием федерального финансирования в регионах построят более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Михаил Мишустин ранее рассказал, что это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.