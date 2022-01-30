На Украине сообщили, когда Киев начнет закупать газ у России

Украина начнет покупать газ у России напрямую после запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

"Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток - 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти - переходить на прямые договоры с "Газпромом", - считает Корнейчук.

Он убежден, что Киев искусственно создал энергетический кризис с расчетом, что граждане Украины скажут: "Да хоть с кем угодно вы договаривайтесь - только снизьте нам тарифы на газ".