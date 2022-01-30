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30.01.2022 07:35
Рубрика: В мире

На автозаправке Калифорнии продан лотерейный билет на 426 млн долларов

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Frederic J. BROWN Фото: AFP/Frederic J. BROWN
Фото: AFP/Frederic J. BROWN

На на заправочной станции Вудленд-Хиллз (штат Калифорния) продан лотерейный билет, сорвавший джекпот на сумму 426 миллионов долларов в национальной лотерее MegaMillions.

Фото: iStock
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Отмечается, что выигрышными номерами стали: 3-16-25-44-55. Калифорнийская лотерея сообщила, что неназванный победитель может выбрать либо единовременную выплату в размере около 293 миллионов долларов, либо всю сумму выигрыша в размере 426 миллионов долларов в виде 30 платежей в течение следующих 29 лет.

В сообщении также говорится, что государственные школы Калифорнии получат около 40 миллионов долларов от продажи лотерейных билетов. Это уже третий крупный джекпот в Калифорнии с начала года.

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