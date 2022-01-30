Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал"

Компания "Байкал-Инжиниринг" опубликовала видео первого полета легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал".

Машина взлетела с аэродрома Екатеринбург, полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут.

За штурвалом находился летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев. По его словам, все системы "Байкала" отработали в штатом режиме.

Полезная нагрузка самолета составляет две тонны, а дальность - 1500 километров.

Предполагается, что "Байкал" заменит Ан-2 на внутренних рейсах и станет основой местных воздушных линий.