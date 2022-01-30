Россия не хочет войны и никак не угрожает Украине, однако власти США заявляют об обратном. Об этом в воскресенье заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Санкт-Петербурге после возложения венка на Пискаревском кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда.

Патрушев назвал полной нелепостью разговоры об угрозах Украине со стороны РФ. "Нет никакой угрозы", - заявил секретарь СБ РФ. Он добавил, что сами украинцы, в том числе и официальные лица, уже заявляют об отсутствии угрозы. В то же время, по его словам, войну упорно нам навязывают с Запада, преследуя свои корыстные измышления. Не смотря на то, что Россия не хочет войны и не собирается воевать, Вашингтон, как заметил Патрушев продолжает утверждать, что такая угроза есть и готов поставлять на Украину оружие и воевать до последнего украинца.