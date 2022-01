Подталкивая Киев к конфликту с Россией, США решают собственные задачи в Европе

Cui bono? - Кому выгодно? Это известное выражение на латыни как нельзя лучше подходит для понимания причин нагнетаемого США и их союзниками коллективного психоза вокруг "неминуемого вторжения России в Украину". Но кому на самом деле выгоден конфликт, который даст Вашингтону карт-бланш на резкое увеличение своего военного присутствия в Европе и еще сильнее в политическом и экономическом отношении пристегнет европейцев к "старшему товарищу" - США? Кто выиграет от незапуска газопровода "Северный поток-2" и получит возможность втридорога экспортировать из-за океана сжиженный газ, подрывая конкурентоспособность европейских производителей?

В ходе состоявшегося 27 января телефонного разговора между президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским, по данным источников CNN, лидеры стран не сошлись в оценках "российского вторжения". Дескать, Байден предупредил собеседника о неизбежном нападении, а Зеленский заявил, что не уверен в том, что оно вообще произойдет, и попросил Вашингтон не раздувать панику. Впрочем, Белому дому мнение Киева было совершенно не интересно. Уже 30 января посольство США на Украине призвало американских граждан срочно покинуть территорию Незалежной и даже опубликовало карту с предложенными маршрутами выезда - через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

Искусственного раскручивания "российской угрозы" не выдержала и часть аккредитованного в Киеве западного дипкорпуса - об эвакуации своих дипломатов и их семей объявили Австралия, Великобритания, Германия и Канада. Массовый и от того еще более нагнетающий обстановку исход евроатлантических партнеров не на шутку задел самолюбие украинских властей, а Зеленский даже сравнил происходящие с бегством "капитанов дипломатии" с обреченного на гибель корабля. "Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль, а я считаю, что у нас не "Титаник", - заявил в этой связи президент Украины, который лично призвал иностранные дипмиссии не покидать страну.

Но пока его призывы не слишком работают в свете расшатывающего нервы потока тревожных новостей в западных СМИ, где усиленно спекулируют на теме пресловутого "вторжения". Так, сразу три источника в правительстве США на днях сообщили Reuters, что Россия стягивает к украинским границам не только войска, но и запасы крови для раненых. Вот, дескать, "конкретное указание" на подготовку Москвы к атаке. Правда, все источники информагентства выступали исключительно на условиях анонимности, да и в Киеве поспешили опровергнуть данный вброс. "Эта информация не является правдой. Такие "новости" - это элемент информационной и психологической войны. Цель информации - посеять панику и страх в нашем обществе", - написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Украинцы вышли на митинг протеста в Киеве против навязываемой им войны с Россией. "Зачем все это?" - спрашивают они своего президента. Фото: vesti.ua

Другой пример - "эксклюзивный" материал газеты The Washington Post о том, что разведка Украины начала вывозить секретные документы из Киева на запад страны. Если о подобной спецоперации узнают американские газетчики, то профессионализму украинских спецслужб явно не позавидуешь. С другой стороны, учитывая, что в штаб-квартире СБУ целый этаж занимают кураторы из ЦРУ, все встает на свои места. А история с эвакуацией секретных документов предстает в качестве показательного щелчка по носу президента Зеленского: мол, пока глава Украины рассуждает о своей неуверенности во вторжении русских, его же спецслужбы уже "сховались" в западной части Украины.

С 2014 года США поставили Украине вооружений на сумму 2,7 миллиарда долларов. Только в 2021 году объем поставок, по сведениям газеты Military Times превысил 650 миллионов долларов

На этом фоне продолжается форсированная накачка Незалежной западным летальным оружием и боеприпасами. Так, Британия поставила крупную партию гранатометов NLAW, Чехия готовится передать четыре тысячи 152-мм снарядов, прибалтийские страны обещали ПЗРК Stinger, и только Германия пока ограничилась партией касок. Но больше всего хвороста в топку возможного конфликта подбрасывают, разумеется, США. В конце минувшего декабря Джозеф Байден распорядился выделить Киеву вооружений еще на 200 миллионов долларов (с 2014 года США поставили Украине вооружений на сумму 2,7 миллиарда долларов). В рамках последнего пакета только 22 и 23 января в Украину переброшено порядка 170 тонн летального оружия, включая не менее 300 противотанковых комплексов Javelin и не менее 100 противобункерных гранатометов М141 BDM (Bunker Defeat Munition).

Фото: "Как к этому пришло? Война маячит на восточном фронте Европы", - гласит обложка The Guardian. На ней художник недвусмысленно отвел Украине незавидную и оскорбительную роль пешки, которая никогда не попадет в ферзи.

Бункеры, ДОТы и другие оборонительные сооружения, как известно, в атаку ходить не умеют. Тогда зачем же Украине такое оружие и где она его может применить? Становящаяся все более вероятной попытка вооружившегося до зубов Киева решить вопрос неподконтрольного Донбасса силой снимает подобные вопросы.

О том, что подобный сценарий, при котором Россия не сможет остаться в стороне и гарантированно защитит своих граждан в Донецке и Луганске, станет для Украины катастрофой, в Москве заявляли не раз. Осознают ли это в Киеве? Скорее всего, да. Но сможет ли нынешний украинский режим, не контролирующий собственные националистические батальоны, помешать подобной провокации? Скорее всего, нет.

Не могут не понимать сложившегося крайне опасного положения и в ведущих столицах Европы. Ведь именно им, а не партнерам за океаном предстоит расхлебывать политико-экономические и социальные последствия той каши, которую США целенаправленно заваривают на Украине. В минувшую пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что с подачи Вашингтона в Европу направляются 20 танкеров с газом "в качестве альтернативы российскому топливу", а еще 33 судна могут последовать за ними. Стоимость американского СПГ - табу. Но совершенно понятно, что за "американские молекулы свободы" европейские потребители заплатят существенно дороже, чем за демонизируемые по геополитическим соображениям российские углеводороды. А европейская промышленность в случае прекращения энергетического сотрудничества Евросоюза и РФ, к чему ее активно подталкивают американцы, окажется в числе главных проигравших на фоне процветающих американских компаний. Эта логика выглядит настолько очевидной, что даже газета The New York Times признала: санкции против России могут вызвать "финансовую панику", нанести серьезный удар по стабильности мировой финансовой системы и стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел РФ:

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим...

Кто эвакуирует (дипломатов из Киева. - Прим. "РГ")? Американцы и прочие англосаксы - канадцы и британцы. Значит, они чего-то знают, чего не знают остальные?

Со стороны Российской Федерации войны не будет. Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия.."