Посол РФ в Лондоне назвал расширение НАТО ударом по безопасности в Европе

"Вопрос в том, увеличит ли расширение НАТО безопасность или уменьшит. С нашей точки зрения, это станет ударом для безопасности в Европе, в особенности для нас", - отметил дипломат.

Как напомнил Келин, ранее Украина старалась сохранить свою независимость, быть внеблоковой, нейтральной страной, и это было прописано в ее Конституции. По мнению посла, это было наилучшим решением. Обещание НАТО рассмотреть возможность принятие ее в ряды Североатлантического альянса изменило ситуацию, создало напряжение вокруг Украины. И теперь эту проблему необходимо решать. По словам Келина, для этого есть только дипломатический путь. "Дипломатическое решение должно быть обговорено и выработано, но нам требуются серьезные юридические гарантии, что Украина не будет частью НАТО", - отметил посол.

Глава российского диппредставительства в Великобритании также подчеркнул, что Россия не хочет войны с Украиной. "Мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешен дипломатическим путем, через переговоры", - отметил Келин, говоря о напряженности между двумя странами. Посол обратил внимание, что ни одно официальное лицо в РФ никогда не высказывало угроз в адрес Украины.

Между тем стало известно, что Лондон рассматривает возможность увеличения своего воинского контингента в Эстонии, отправки в Прибалтику новой военной техники. Как сообщили в пресс-службе премьер-министра Соединенного Королевства, количество солдат в этой стране может быть удвоено (сейчас в Эстонии расквартированы 900 британских военных).

"Я дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе, чтобы мы были способны поддержать наших союзников по НАТО на земле, на море и в воздухе", - заявил глава правительства Борис Джонсон.

Окончательные детали расширения миссии будут согласованы на следующей неделе.