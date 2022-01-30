Посол РФ в Лондоне назвал расширение НАТО ударом по безопасности в Европе

Новости

Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России 13:38
Самолет "Байкал" совершил первый полет 13:30
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции 13:24
Названо предварительное место похорон Леонида Куравлева 13:19
Названа причина смерти Леонида Куравлева 13:06
Скончался актер Леонид Куравлев 12:19
"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен в 82 регионах России 12:17
США замораживают военную помощь Египту 11:23
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:20
30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 11:08
Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки 10:55
Опасный изъян обнаружен в функции бесконтактных платежей на iPhone 10:53
Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, есть пострадавшие 10:26
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря 09:54
На Украине сообщили, когда Киев начнет закупать газ у России 09:22
Медведев и Надаль заработают почти 5 млн долларов на двоих в финале Australian Open 09:14
Опрос показал, сколько россиян могут позволить себе откладывать деньги 09:03
Россиянин Молдавский проиграл Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator 08:59
Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена и Зеленского 08:50
Дальнобойщики заблокировали столицу Канады 08:45
Мамедов уступил Хендерсону на турнире Bellator 273 08:36
Вильфанд: Россиян на неделе ждет неожиданно теплая погода 08:06
На автозаправке Калифорнии продан лотерейный билет на 426 млн долларов 07:35
Трамп: Одной из причин кризиса вокруг Украины стали надежды на помощь США 07:10
В отеле Огайо обнаружены 16 человек без сознания 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
30.01.2022 12:25
Рубрика: Власть

Посол РФ в Лондоне назвал расширение НАТО ударом по безопасности в Европе

Текст: Юрий Когалов
Дальнейшее расширение НАТО станет ударом для европейской безопасности. Такое мнение высказал в интервью The Sunday Times посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Фото: Armend NIMANI / AFP Фото: Armend NIMANI / AFP
Фото: Armend NIMANI / AFP

"Вопрос в том, увеличит ли расширение НАТО безопасность или уменьшит. С нашей точки зрения, это станет ударом для безопасности в Европе, в особенности для нас", - отметил дипломат.

Генсек НАТО заявил, что альянс готов к переговорам с Россией

Как напомнил Келин, ранее Украина старалась сохранить свою независимость, быть внеблоковой, нейтральной страной, и это было прописано в ее Конституции. По мнению посла, это было наилучшим решением. Обещание НАТО рассмотреть возможность принятие ее в ряды Североатлантического альянса изменило ситуацию, создало напряжение вокруг Украины. И теперь эту проблему необходимо решать. По словам Келина, для этого есть только дипломатический путь. "Дипломатическое решение должно быть обговорено и выработано, но нам требуются серьезные юридические гарантии, что Украина не будет частью НАТО", - отметил посол.

Глава российского диппредставительства в Великобритании также подчеркнул, что Россия не хочет войны с Украиной. "Мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешен дипломатическим путем, через переговоры", - отметил Келин, говоря о напряженности между двумя странами. Посол обратил внимание, что ни одно официальное лицо в РФ никогда не высказывало угроз в адрес Украины.

Между тем стало известно, что Лондон рассматривает возможность увеличения своего воинского контингента в Эстонии, отправки в Прибалтику новой военной техники. Как сообщили в пресс-службе премьер-министра Соединенного Королевства, количество солдат в этой стране может быть удвоено (сейчас в Эстонии расквартированы 900 британских военных).

"Я дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе, чтобы мы были способны поддержать наших союзников по НАТО на земле, на море и в воздухе", - заявил глава правительства Борис Джонсон.

Окончательные детали расширения миссии будут согласованы на следующей неделе.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Международные организации НАТО Расширение НАТО

Главное сегодня

Посол РФ в Лондоне назвал расширение НАТО ударом по безопасности в Европе
NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике
За сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19
Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году