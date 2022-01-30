Президент Зеленский не может остановить раздуваемую западными СМИ панику

Руководство Украины благодаря западным союзникам особенно остро ощутило собственную второстепенность в глобальной политике. Президенту Зеленскому даже пришлось устроить пресс-конференцию для иностранных журналистов, чтобы убеждать их в необоснованности распространяемой СМИ информации о скорой "российской агрессии". Впрочем, нагнетание истерики в западных СМИ продолжилось. А после общения Зеленского с президентом США в прессе появился тезис о недооценке Киевом всей опасности происходящего. В итоге Зеленский добился обратного эффекта.

Уникальный в мировой истории случай - государство в течение восьми лет рапортовавшее об уже идущей войне, заявлявшее о готовности и дальше защищать Европу от "азиатских орд", проявило полную небоеготовность, когда за океаном сделали вид, что поверили в разрекламированную Киевом "российскую агрессию". Менять риторику президенту, главе СНБО, министрам обороны и иностранных дел пришлось буквально на ходу. И так же, как до этого на словах они воевали с Россией, теперь им приходится обороняться от подталкивающих Киев в бой западных СМИ.

Следует сказать, что паника - регулярно публикуемые оперативные карты "российского наступления", сюжет CNN о разговоре президентов, где речь якобы велась о "разграблении Киева", продолжающийся отъезд дипломатов - действительно невротизируют украинское общество и элиту. Жители украинской столицы сообщили "РГ" о внезапно исчезнувших дорожных пробках и отсутствии железнодорожных билетов в западном направлении. Едва приступившая к работе после пятинедельных каникул Рада уже на втором заседании отправила себя в двухнедельный карантин на фоне ожидающегося "вторжения", а в Киеве мэр Кличко объявил ревизию бомбоубежищ, в ходе которой в одном из них был обнаружен нелегальный стриптиз-клуб.

Ситуация для Зеленского и компании, а равно и большинства экспертного сообщества, осложняется тем, что прямо заявить о надуманности, виртуальности войны, и тем подтвердить заявления российских дипломатов и политиков, они не могут. Иначе придется дезавуировать все сказанное ранее, в том числе предшественниками, и всерьез менять государственную гуманитарную и информационную политику. Поэтому, повинуясь инерции, в окружении Зеленского продолжают декларировать свою готовность и дальше отражать несуществующую агрессию, но просят западных партнеров вернуть им монопольное право спекулировать на ней. Собственно, к этому сводятся почти все заявления официальных лиц и экспертные дискуссии на принадлежащих олигархам телеканалах.

Пока же, по словам Зеленского, только с начала года на раздуваемой панике из Украины выведено 12,5 миллиарда долларов, и динамика удручающая. Золотовалютные резервы уходят на поддержку падающей гривны, международные страховые компании отказываются страховать работающие с Украиной иностранные фирмы, дорожают бензин и хлеб, не на что покупать газ на следующую зиму, промышленность останавливается, аграрии рискуют остаться без удобрений. Список проблем можно продолжать, но решать их, похоже, президент и правительство не в состоянии - ведь завтра война, как сообщают стратегические союзники, наотрез отказавшись за Украину воевать.

По словам Зеленского, только с начала года на раздуваемой панике из Украины выведено 12,5 миллиарда долларов

Между тем в Киеве в пятницу впервые прошел антивоенный митинг. Несколько сотен человек под зданием Рады требовали от Зеленского действий по улучшению жизни и прекращения подготовки к войне. "Хватит мямлить", "Прекрати издеваться над народом", "Мы против войны с Россией" - с такими лозунгами выступили митингующие.