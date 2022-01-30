Электронный офис инвестора Москвы помог бизнесу более 150 000 раз в 2021 году

Новости

Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России 13:38
Самолет "Байкал" совершил первый полет 13:30
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции 13:24
Названо предварительное место похорон Леонида Куравлева 13:19
Названа причина смерти Леонида Куравлева 13:06
Скончался актер Леонид Куравлев 12:19
"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен в 82 регионах России 12:17
США замораживают военную помощь Египту 11:23
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:20
30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 11:08
Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки 10:55
Опасный изъян обнаружен в функции бесконтактных платежей на iPhone 10:53
Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, есть пострадавшие 10:26
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря 09:54
На Украине сообщили, когда Киев начнет закупать газ у России 09:22
Медведев и Надаль заработают почти 5 млн долларов на двоих в финале Australian Open 09:14
Опрос показал, сколько россиян могут позволить себе откладывать деньги 09:03
Россиянин Молдавский проиграл Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator 08:59
Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена и Зеленского 08:50
Дальнобойщики заблокировали столицу Канады 08:45
Мамедов уступил Хендерсону на турнире Bellator 273 08:36
Вильфанд: Россиян на неделе ждет неожиданно теплая погода 08:06
На автозаправке Калифорнии продан лотерейный билет на 426 млн долларов 07:35
Трамп: Одной из причин кризиса вокруг Украины стали надежды на помощь США 07:10
В отеле Огайо обнаружены 16 человек без сознания 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
30.01.2022 13:19
Рубрика: Экономика

Электронный офис инвестора Москвы помог бизнесу более 150 000 раз в 2021 году

Текст: Александр Проценко

Инвестиционный портал Москвы, созданный почти восемь лет назад, уже стал для столичного бизнеса не просто информационной платформой, а полноценным виртуальным офисом инвестора. Сегодня здесь работают 30 онлайн-сервисов, помогающих вести инвестиционную деятельность в Москве. Их популярность растет: в прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тысячу раз, тогда как за 2020-й - 95 тысяч, - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Правительство упростит ведение бизнеса самозанятым

Самая популярная услуга портала - электронная запись на осмотр объекта торгов. Отправив онлайн-заявку, пользователи могут в удобное время увидеть городскую недвижимость, предлагаемую к реализации. За прошлый год этим сервисом воспользовались 57,3 тысячи раз, а с момента начала работы портала - 182,7 тысячи раз. Осмотреть некоторые объекты можно, не выезжая на них, - в режиме 3D. Лоты с такой функцией отмечены специальной пиктограммой, на портале их сейчас 633.

Остается востребованной также линия прямых обращений, созданная в 2014 году для оперативной связи бизнеса с правительством Москвы. В прошлом году на нее поступило 3,9 тысячи обращений, а за все время работы - более 13,5 тысячи. Чаще всего инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов и получения финансовой поддержки. Кроме того, здесь они предлагают к рассмотрению свои инвестиционные проекты. Не менее популярным сервисом стала подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией по конкретному объекту торгов. За минувший год предприниматели отправили 2,2 тысячи таких заявок, а за все время работы сервиса - 8,1 тысячи.

Бизнес активно пользуется и теми сервисами, через которые можно получить преференции от города. Снизить налоговую нагрузку, например, позволяют статусы промкомплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта, резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва"". Статус инвестпроекта по созданию мест приложения труда дает застройщикам возможность получить льготу по оплате изменения вида разрешенного использования земли под строительство жилья. Кроме того, через сайт можно отправить заявку на получение льготного займа, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам или лизинговых платежей, а также получить статус, дающий право на инвестиционный налоговый вычет.

Наталья Сергунина: Около 30 миллионов рублей инвестиций привлекли выпускники акселератора московского проекта "Бизнес-уик-энд"

"Наиболее популярные сервисы инвестиционного портала доступны пользователям в мобильном приложении. Это позволяет предпринимателям пользоваться основными возможностями, которые предоставляет город, в удобном формате в любое время и в любом месте. В прошлом году приложение скачали более 7,6 тысячи раз, что подтверждает востребованность такого канала взаимодействия с городом, - отмечает министр, глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Еще один онлайн-сервис инвестпортала, который пользуется популярностью у пользователей, - "Московский инвестор". Он позволяет бизнесу в режиме одного окна отправлять в Правительство Москвы вопросы и предложения по ведению и улучшению инвестиционной деятельности, - уточняет директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. Помимо этого, на инвестпортале можно направить запрос о получении субсидии, отправить на предварительную проработку концессионный проект, подать заявку на аренду помещений в технопарках, проверить информацию по торговому сбору и решить многие другие вопросы.

В регионах Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Посол РФ в Лондоне назвал расширение НАТО ударом по безопасности в Европе
NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике
За сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19
Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году