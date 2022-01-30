Электронный офис инвестора Москвы помог бизнесу более 150 000 раз в 2021 году

Инвестиционный портал Москвы, созданный почти восемь лет назад, уже стал для столичного бизнеса не просто информационной платформой, а полноценным виртуальным офисом инвестора. Сегодня здесь работают 30 онлайн-сервисов, помогающих вести инвестиционную деятельность в Москве. Их популярность растет: в прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тысячу раз, тогда как за 2020-й - 95 тысяч, - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Самая популярная услуга портала - электронная запись на осмотр объекта торгов. Отправив онлайн-заявку, пользователи могут в удобное время увидеть городскую недвижимость, предлагаемую к реализации. За прошлый год этим сервисом воспользовались 57,3 тысячи раз, а с момента начала работы портала - 182,7 тысячи раз. Осмотреть некоторые объекты можно, не выезжая на них, - в режиме 3D. Лоты с такой функцией отмечены специальной пиктограммой, на портале их сейчас 633.

Остается востребованной также линия прямых обращений, созданная в 2014 году для оперативной связи бизнеса с правительством Москвы. В прошлом году на нее поступило 3,9 тысячи обращений, а за все время работы - более 13,5 тысячи. Чаще всего инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов и получения финансовой поддержки. Кроме того, здесь они предлагают к рассмотрению свои инвестиционные проекты. Не менее популярным сервисом стала подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией по конкретному объекту торгов. За минувший год предприниматели отправили 2,2 тысячи таких заявок, а за все время работы сервиса - 8,1 тысячи.

Бизнес активно пользуется и теми сервисами, через которые можно получить преференции от города. Снизить налоговую нагрузку, например, позволяют статусы промкомплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта, резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва"". Статус инвестпроекта по созданию мест приложения труда дает застройщикам возможность получить льготу по оплате изменения вида разрешенного использования земли под строительство жилья. Кроме того, через сайт можно отправить заявку на получение льготного займа, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам или лизинговых платежей, а также получить статус, дающий право на инвестиционный налоговый вычет.

"Наиболее популярные сервисы инвестиционного портала доступны пользователям в мобильном приложении. Это позволяет предпринимателям пользоваться основными возможностями, которые предоставляет город, в удобном формате в любое время и в любом месте. В прошлом году приложение скачали более 7,6 тысячи раз, что подтверждает востребованность такого канала взаимодействия с городом, - отмечает министр, глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Еще один онлайн-сервис инвестпортала, который пользуется популярностью у пользователей, - "Московский инвестор". Он позволяет бизнесу в режиме одного окна отправлять в Правительство Москвы вопросы и предложения по ведению и улучшению инвестиционной деятельности, - уточняет директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. Помимо этого, на инвестпортале можно направить запрос о получении субсидии, отправить на предварительную проработку концессионный проект, подать заявку на аренду помещений в технопарках, проверить информацию по торговому сбору и решить многие другие вопросы.