Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции

Пациентка одной из столичных клиник пластической хирургии умерла из-за неудачной операции по липоксации. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Как уточняет РИА Новости, трагедия на операционном столе случилась вечером 29 января. Женщина была доставлена в одну из московских больниц прямо со стола пластического хирурга. 27-летняя пациентка находилась в тяжелом состоянии и вскоре скончалась.

По данному факту Хорошевская межрайонная прокуратура начала проверку. По данным СМИ, молодая женщина обратилась в некий частный центр пластической хирургии, чтобы сделать липоксацию. Но во время операции ее состояние резко ухудшилось.

В Следственном комитете уже сообщили о возбуждении уголовного дела. По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").