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30.01.2022 14:00
Рубрика: Происшествия

Прокурор Москвы: Большая часть звонков мошенников поступает из сопредельных государств

Текст: Иван Егоров
С начала пандемии в 2020 году по настоящий момент 40 процентов всех зарегистрированных преступлений в Москве совершены с использованием IT-технологий. Среди них львиную долю занимают телефонные мошенничества и дистанционные кражи с банковских карт. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал прокурор Москвы Денис Попов. По его словам, раньше очень много мошеннических звонков было из "Матросской тишины" и "Бутырки" и других следственных изоляторов, но все эти колцентры были ликвидированы и пресечена поставка телефонов в СИЗО.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Сейчас большая часть звонков фиксируется с территории сопредельных государств, а здесь уже так называемые "бегунки" или "дропы" собирают деньги у обманутых граждан", - рассказал глава столичного надзорного ведомства. Он также отметил, что мошенники умело используют методы социальной инженерии, с первых слов вводят человека в заторможенное либо тревожное состояние, а затем совершают хищения: начиная от сбережений и заканчивая квартирами.

Фото: iStock
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По словам Попова, на основе анализа уголовных дел прокуроры сделали подборку 10 самых популярных фраз, используемых злоумышленниками, услышав которые нужно прекратить разговор, поскольку это звонит мошенник. Эту же информацию доводят до населения и все крупные банки и сотовые операторы. Всего же с 2020 года столичным правоохранителям удалось пресечь деятельность 20 преступных групп, специализировавшихся на совершении дистанционных хищений, задержано 83 их участника.

В то же время, как отметил Денис Попов, к концу года, удалось сломить тенденцию агрессивного роста таких преступлений. Если в начале года фиксировалось увеличение числа таких преступлений более чем в два раза, к концу полугодия рост составил порядка 20 процентов, то за 12 месяцев прошлого года - 3 процента. При этом он особо подчеркнул, что в отсутствии эффективного надзора, без должной координирующей роли столичных прокуроров такие результаты были бы не возможны.

Полностью интервью читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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