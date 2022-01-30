Прокурор Москвы Денис Попов предложил блокировать аккаунты треш-блогеров

Как понять, что вам звонит мошенник и не лишиться при этом своих кровных, а еще и квартиры в придачу. Почему блогеры-миллионеры, распространяющие деструктивный контент и устраивающие опасные гонки в городе, больше не будут оставаться безнаказанными. А также нужны ли столице неквалифицированные мигранты, нарушающие законы и создающие свои анклавы в московских районах, в интервью "Российской газете" рассказал прокурор Москвы Денис Попов.

Денис Геннадьевич, в прошлом, 2021 году произошел какой-то вал телефонных мошенничеств, такое ощущение, что обзванивали всех москвичей и многие пожилые люди стали жертвами этого криминального спама.

Денис Попов: Столица как лакмусовая бумага для всей страны, сначала криминальные тенденции появляются в Москве, а потом уже переносятся и на другие регионы. Например, с начала пандемии в 2020 году по настоящий момент 40 процентов всех зарегистрированных преступлений в Москве совершено именно с использованием IT-технологий. Среди них львиную долю занимают телефонные мошенничества.

А также дистанционные кражи с банковских карт. Раньше очень много мошеннических звонков было из "Матросской Тишины" и "Бутырки" и других следственных изоляторов, но мы все эти кол-центры и систему поставки телефонов в СИЗО пресекли.

Подменный номер

То есть теперь звонят в основном неместные мошенники?

Денис Попов: Сейчас большая часть звонков фиксируется с территории сопредельных государств, а здесь уже так называемые "бегунки", или "дропы", собирают деньги у обманутых граждан. Мошенники умело используют методы социальной инженерии, с первых слов вводят человека в заторможенное либо тревожное состояние, а затем совершают хищения: начиная от сбережений и заканчивая квартирами. Способы примерно одни и те же - это якобы родственник, попавший в аварию и которому нужно заплатить потерпевшему. Несанкционированные попытки снятия денег со счета. Просьба от лица правоохранителей поучаствовать в оперативном эксперименте и поймать мошенников, которые хотят взять кредит. На основе анализа уголовных дел мы сделали подборку 10 самых популярных фраз, используемых злоумышленниками, услышав которые нужно прекратить разговор, поскольку это звонит мошенник. Эту же информацию доводят до населения и все крупные банки и сотовые операторы. В плане профилактики работаем по всем фронтам, всей правоохранительной системой города, начиная от индивидуальной профилактической работы с наиболее уязвимыми категориями населения и вплоть до масштабных общегородских мероприятий, при поддержке правительства Москвы. К концу года, в том числе и благодаря нашим координационным мероприятиям, удалось сломить тенденцию агрессивного роста таких преступлений. Если в начале года мы фиксировали увеличение числа таких преступлений более чем в два раза, к концу полугодия рост составил порядка 20 процентов, то за 12 месяцев прошлого года - 3 процента.

Кардинально изменить ситуацию с преступностью мигрантов сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву

Задерживают только "бегунков" или организаторов тоже?

Денис Попов: Задерживают и организаторов, если они находятся на территории России. С 2020 года столичным правоохранителям удалось пресечь деятельность 20 преступных групп, специализировавшихся на совершении дистанционных хищений, задержано 83 их участника. Оперативными службами столичной полиции выявлено 143 эпизода преступной деятельности, по которым возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 159.5 УК РФ. По 133 преступлениям установлены лица, их совершившие. Положительный пример межведомственного взаимодействия по раскрытию неочевидных преступлений - уголовное дело, которое расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении 13 злоумышленников, совершавших систематические хищения денег с банковских счетов граждан. Они как раз представлялись сотрудниками службы безопасности различных банков и, получив информацию о номерах карт, похищали с них деньги. Установлена их причастность к совершению аналогичных преступлений, благодаря чему возобновлено производство по 165 ранее приостановленным уголовным делам. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Другой пример, он у всех на слуху. Это хищение денег у ветерана Великой Отечественной войны Василия Гавриловича Пронина. Злоумышленники попросили ветерана помочь в поимке преступников и обманным путем похитили у него 400 тысяч рублей. Тогда столичные полицейские в кратчайшие сроки раскрыли преступление, двое участников орггруппы уже предстали перед судом. Кстати, в ходе расследования была установлена их причастность к совершению еще ряда аналогичных преступлений на территории Москвы. Установлена и личность организатора, ведется его розыск. Отмечу, что при отсутствии эффективного надзора, без должной координирующей роли столичных прокуроров такие результаты были бы невозможны.

Есть ощущение, что пока кибермошенники переигрывают правоохранителей, или это не так?

Денис Попов: Когда мы столкнулись с таким явлением, как киберпреступность, прокуроров, оперативников и следователей, которые владеют IT-технологиями и разбираются в этом, было недостаточно, поскольку большинство были заточены на выполнение классических оперативных, следственных и надзорных задач. Сейчас столичные правоохранители существенно перестроили свою работу, уже созданы специальные отделы, которые работают в тесном контакте с банковской сферой, проходят соответствующее обучение, при необходимости привлекая специалистов технических вузов. Например, по инициативе прокуратуры Зеленоградского административного округа в НИУ "Московский институт электронной техники" создана лаборатория по противодействию киберпреступлениям, студенты которой принимают участие в поиске "фишинговых сайтов" мошенников, а также интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную информацию. В прошлом году студенты выявили более 500 интернет-ресурсов, содержащих запрещенный на территории РФ контент, для блокировки которого мы приняли меры. Поэтому было бы неплохо, например, чтобы студентам юрфаков преподавали и информационные технологии.

Трансляции, которые ведут блогеры за рулем, опасны и для них самих, и для окружающих. Фото: РИА Новости

Чтобы выпускать сразу киберпрокуроров?

Денис Попов: Я бы сказал - цифровых прокуроров, но с человеческим лицом. Это все осуществимо уже в ближайшем будущем. А пока мы нарабатываем свою практику. Так, некрупные провайдеры и операторы связи продолжают предоставлять услуги подмены номеров. Они видят, что идет такой трафик, но не пресекают его, не отчитываются о нем, не уведомляют пользователей. В то время как обязаны это делать. В основном эти нарушения допускают мелкие сотовые операторы, которых в Москве более 100. Мы привлекаем их в качестве свидетелей по уголовным делам, однако в отдельных случаях обстоятельства совершенных преступлений позволяют сделать вывод об их возможном пособничестве. Соответствующее поручение я дал следственным органам на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT - технологий в декабре 2021 года.

Что вы конкретно поручили?

Денис Попов: В каждом установленном факте хищения нужно давать должную юридическую оценку и ответственным лицам, действия которых способствовали совершению преступления. Например, один из операторов сотовой связи попал в поле нашего зрения по ряду уголовных дел о мошенничествах: предоставлял услуги связи, телефонные номера, интернет-трафик, которые использовались в процессе хищений. Мы проинформировали об этом Генпрокуратуру РФ, которая внесла требование в Управление Роскомнадзора по ЦФО о проверке оператора. По результатам проверки информация прокуроров о нарушениях закона подтвердилась, оператору связи выданы предписания об их устранении, предупреждения о приостановлении действия лицензии. Виновные привлечены к административной ответственности.

Мошенники по телефону умело используют методы социальной инженерии, с первых слов вводят человека в заторможенное либо тревожное состояние

Но зачастую при совершении таких преступлений речь идет не только о переводах денег со счета гражданина на счет злоумышленника, но и мошеннических действиях с квартирами москвичей. Чтобы выманить еще больше денег, злоумышленники заставляют жертву закладывать свою квартиру в залог, получать кредит или продавать. Тут наша задача контролировать своевременность наложения следственными органами ареста на имущество, чтобы с ним невозможно было провести никаких сделок. Если следователи своевременно не возбудили перед судом ходатайство об аресте, мы вмешиваемся и добиваемся наложения обеспечительных мер. При наличии оснований предъявляем исковые заявления в защиту жилищных прав пострадавших. Но еще раз повторю, очень много зависит от бдительности и информированности самих граждан. Никакие службы безопасности банка и никакие правоохранители никогда не будут звонить гражданам, просить участвовать в оперативных экспериментах. Либо совершать действия, связанные с обналичиванием, переводом денег, получением кредитов, продажей недвижимости.

Ядовитый стрим

Еще одна высокотехнологичная тема, которая в последнее время все чаще на слуху, - всевозможные треш-стримеры, издевающиеся над людьми, и автоблогеры, разбивающие в прямом эфире свои и чужие машины. Кто из них опаснее?

Денис Попов: Особую общественную опасность представляют треш-стримеры, которые в прямом эфире за донаты транслируют зачастую опасные для здоровья и унизительные действия. Вознаграждение от зрителей за один челендж может составлять до 90 тысяч рублей, а в целом за трансляцию до 1 млн рублей. Чтобы увеличить количество просмотров, а соответственно и прибыль блогеры придумывают изощренные способы унижений и причинения страданий, подвергают опасности себя и окружающих. В некоторых случаях такие действия переходят в разряд уголовно-наказуемых. Например, стример Mellstroy - Андрей Бурим, прямые трансляции которого собирают более 150 тысяч зрителей, в октябре прошлого года во время своего эфира избил девушку. Сейчас в отношении него уже состоялся обвинительный приговор. За розыгрыш с угоном такси люкс-класса трое блогеров приговорены к реальному лишению свободы. Мы фактически в онлайн-режиме мониторим соцсети, телеграм-каналы и мессенджеры для выявления таких сомнительных видео. Так, в августе мы выявили видеоролик, на котором мужчины распылили содержимое перцового баллончика в лицо 55-летней женщине-инвалиду в Измайловском парке и разместили видео в социальных сетях. Незамедлительно по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Так называемые блогеры оказались треш-стримерами, были задержаны, привлечены к уголовной ответственности и арестованы. Один, кстати, честно признался, что снимал такой контент для получения большего количества донатов.

Прокуратура Москвы будет добиваться справедливого наказания блогеру Эдуарду Билю за устроенное им ДТП. Фото: РИА Новости

Неужели такое "кино" может кому-то нравиться?

Денис Попов: Иногда благодаря социальным сетям, которые ведут неравнодушные граждане, удается вскрыть правонарушение или преступление, о котором не было известно правоохранительным органам. Летом москвич опубликовал в своей социальной сети видео, на котором мужчина двигался на большой скорости по оживленной трассе на электросамокате с ребенком. По нашему поручению, благодаря камерам городского видеонаблюдения, столичная Госавтоинспекция установила нарушителя и привлекла к ответственности.

Само явление треш-стрима, безусловно, представляет общественную опасность, поскольку эксплуатирует и разжигает низменные чувства тех, кто вовлекается в происходящий на экране процесс. Количество человек, смотрящих только одного треш-стримера, исчисляется миллионами. Зачастую основная их часть - это несовершеннолетние и молодежь до 20 лет. И вот на них такие стримы оказывают крайне негативное влияние и способствуют формированию противоправного поведения. Один из многочисленных примеров - размещенное в соцсетях в феврале 2021 года видео спора 14-летнего подростка со своим 90-летним дедушкой. Внук не согласился с мнением деда, плюнул на него, а также совершил иные оскорбительные действия. В этом случае очень плотно работали с семьей ребенка, акцент был сделан именно на индивидуальную профилактическую работу.

Как это ни странно прозвучит, но для нас сейчас самый опасный - это видеоконтент с различными челенджами, для детей от 7 лет и старше, побуждающий к совершению опасных для жизни и здоровья действий. Мы также призываем граждан более активно проявлять свою гражданскую позицию - через имеющуюся обратную связь с администраторами соцсетей жаловаться на такой контент для его блокировки либо сообщать нам.

Нельзя если не посадить, то хотя бы прикрыть интернет-каналы "звезд" YouTube и "ТикТок", которые распространяют подобную информацию?

Денис Попов: Скажу так: если совершено преступление или правонарушение - виновное лицо должно понести установленную законом ответственность. Это раз. Если все это зафиксировано на видео и опубликовано так называемым блогером, то тут речь идет о незаконности самого контента, который фактически пропагандирует антиобщественное поведение. Надо понимать, что трансляция не только представляет опасность в плане популяризации противоправных деяний, но в ряде случаев сам процесс видеосъемки может быть небезопасным для окружающих и самого блогера. Это два. Так, виновником произошедшей 1 апреля 2021 года аварии на Садовом кольце с участием 5 автомобилей, в которой тяжелые травмы получила женщина, стал блогер Эдуард Биль. Имея несколько миллионов подписчиков, он почти всегда вел трансляции непосредственно за рулем автомобиля. Сейчас уголовное дело повторно рассматривается в суде. Мы возражали против его прекращения в связи с примирением сторон и рассмотрения в особом порядке, добиваемся справедливого наказания за содеянное. В то же время легкость получения дохода блогерами и их неуязвимость, как им кажется, перед законом, делает их все более популярными в молодежной среде.

Самый действенный способ - это блокировка интернет-контента. Особенно если это блогеры-миллионеры. Этот вариант работает и тогда, когда уже совершено преступление либо правонарушение и когда оно только готовится.

7,2 тысячи преступлений мигрантов было зафиксировано в столице за 12 месяцев 2021 года

В законодательную базу уже внесен ряд существенных изменений, позволяющих во внесудебном порядке блокировать сайты мошенников, также рассматриваются изменения о таком порядке блокировки и иного криминального контента.

А пока это наша исковая работа. К примеру, по нашему иску признан запрещенным к распространению на территории России контент блогеров, содержащий многочисленные нарушения в области безопасности дорожного движения. Сейчас в суде рассматривается еще один наш иск о признании запрещенной информации, размещенной двумя пользователями в "Инстаграм". Эти блогеры имеют большую аудиторию подписчиков, в том числе среди несовершеннолетних, при этом они распространяют и пропагандируют действия, за совершение которых предусмотрена административная ответственность.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Кстати, когда в поисковике забиваешь слово прокуратура Москвы, то сначала выскакивают какие-то непонятные юристы с логотипом прокуроров. Не пробовали с этим разобраться?

Денис Попов: Это касается не только прокуратуры. Практически любое название государственной организации введите, например ГУП "Ритуал", также поисковик выдаст сразу несколько якобы "ГУПов" никакого отношения к государственным учреждениям не имеющих. Та же помощь якобы от прокуратуры Москвы, которую рекламируют, никакого отношения к прокурорам не имеет.

А кто вами прикрывается?

Денис Попов: Как правило, это псевдоюридические фирмы, которые берут деньги за бесполезные консультации, а иногда и мошенники, которые могут отобрать у граждан все деньги и даже квартиру в обмен за свои псевдоуслуги.

Как боретесь?

Денис Попов: Проверяем, инициируем возбуждение уголовных дел. Если факт мошенничества подтверждается, привлекаем к ответственности за незаконное использование государственной символики. Для пресечения распространения ложной информации инициируем блокировку сайтов.

Ген преступности

Денис Геннадьевич, а что вы можете сказать о социальном портрете типичного среднестатистического московского преступника?

Денис Попов: Это мужчина от 30 до 49 лет со средним образованием, не являющийся жителем столицы. То есть чаще всего преступления в столице совершают приезжие из других регионов страны, которые не нашли постоянного источника дохода. Каждый третий правонарушитель ранее совершал преступление, каждый десятый - рецидивист, каждый пятый - находится в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Мигранты стали меньше совершать преступлений?

Денис Попов: Несмотря на снижение из-за пандемии количества иностранцев и лиц без гражданства, вставших в Москве на миграционный учет, с 4,5 млн в прошлые годы до 2,4 млн в 2020 году и до 2,7 млн - в 2021 году, число совершенных ими преступлений растет. Так, за 12 месяцев 2021 года было зафиксировано 7,2 тысячи преступлений, в 2020-м их было 6,5 тысячи, а в 2019-м - 5,8 тысячи. Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 95 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, 1654 - с фиктивной регистрацией и постановкой на учет. С регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания снято более 3,5 тысячи человек, фиктивно зарегистрированных в столице.

Особенно острая ситуация в Новой Москве. В этой связи мы указали столичному главку о необходимости увеличения личного состава полицейских, патрулирующих улицы и обеспечивающих общественный порядок в округе, а также службы участковых уполномоченных. К примеру, оптимально рекомендованная нагрузка на участкового - 3 тысячи постоянно проживающего населения. В то время как уже в некоторых районах ТиНАО она достигает 7 тысяч жителей. Это динамично развивающийся округ в котором растет плотность населения, а численность сотрудников полиции остается на прежнем уровне. Это не могло оставаться без нашего внимания.

А те мигранты, которых выдворяют, они уезжают домой навсегда и уже не возвращаются?

Денис Попов: Выдворяют, уезжают, но возвращаются с новыми паспортами и новыми именами и фамилиями. В 2021 году было выявлено 800 таких фактов. Был случай, когда судили одного и того же гражданина три раза, но под разными фамилиями. Не имея рецидива, он каждый раз получал минимальный срок. Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Зачинщикам беспорядков и злостным нарушителям наверняка закрыли въезд в Россию?

Денис Попов: Скажу мягко, далеко не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России. Например, в 2021 году по материалам столичной полиции лишь в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывание в РФ. В то же время прокуратура Москвы во взаимодействии с УФСБ по Москве и Московской области подготовила и направила в столичный главк полиции список из порядка 600 иностранных граждан для их депортации. Все они совершали противоправные деяния. Работа по выявлению нежелательных мигрантов продолжится, и мы будем контролировать ее эффективность со стороны полиции.

Не секрет, что беспокойство и даже тревогу москвичей вызывают анклавы мигрантов, появившиеся не только в Новой Москве, но и в других районах столицы. Нам действительно нужно столько неквалифицированных рабочих, не знающих языка и не соблюдающих российские законы?

Денис Попов: Вы правы. Нам нужны законопослушные и профессиональные рабочие, получающие справедливую зарплату. Например, если трудовой мигрант работает нелегально, у него нет патента, он получает зарплату "в конверте", следовательно, он сам нарушает закон и его трудовые права законом фактически не защищены. В свою очередь, недобросовестные работодатели знают, что такой работник никогда не пойдет жаловаться в прокуратуру или в полицию. Даже если ему не платят долгое время зарплату или незаконно уволят. Недобросовестные работодатели пользуются этим, но еще и на нелегала не надо отчислять страховые взносы, платить налоги и так далее. Мы жестко реагируем на такие нарушения как в отношении работодателей, так и в отношении работников. Законом предусмотрены многомиллионные штрафы за незаконное привлечение к труду иностранных граждан, а нелегалу может грозить административное выдворение. Но и, с другой стороны, мы всегда готовы защитить трудовые права добросовестных иностранных работников, строго соблюдающих закон.

Добавлю, что уже в апреле на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Москвы мы планируем обсудить эффективность деятельности столичных правоохранителей по профилактике, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, за последние три года. Отдельно оценим достаточность принимаемых мер по противодействию этому виду преступности и выработаем необходимые дополнительные меры по противодействию ему.

Ключевой вопрос

Кому поможет прокурор

Какие еще приоритеты стоят перед столичными прокурорами в этом году?

Денис Попов: Как отметил Генеральный прокурор РФ Игорь Викторович Краснов, "мы стремимся к тому, чтобы ни одна просьба о помощи не осталась без нашего внимания", поэтому, как и прежде, основная цель нашей работы - защита прав и законных интересов жителей Москвы. Мы четко пониманием, что помимо решения глобальных, общегородских задач, проблемы горожан, с которыми они обращаются в прокуратуру Москвы, не должны остаться без внимания. В минувшем году к нам поступило 516 тысяч обращений, это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Без малого 70 тысяч человек мы приняли на личном приеме. Доверие граждан к прокуратуре растет, и мы обязаны его оправдать. Неизменными приоритетами также останутся защита прав инвалидов, несовершеннолетних, предпринимателей, дольщиков, борьба с преступностью, противодействие коррупции, соблюдение законности в сфере ЖКХ, надзорное сопровождение реализации национальных проектов. А также многие другие значимые сферы жизнедеятельности города, где требуется прокурорское вмешательство.