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30.01.2022 16:00
Рубрика: Власть

Прокурор Москвы: Самый действенный способ борьбы с треш-блогерами – блокировка их аккаунта

Текст: Иван Егоров
Самый действенный способ борьбы с блогерами, которые пропагандирует антиобщественное поведение, - это блокировка интернет-контента. Особенно если это "блогеры-миллионеры". Об этом в интервью "Российской газете" заявил прокурор Москвы Денис Попов. По его словам, этот вариант работает и тогда, когда уже совершено преступление либо правонарушение, и когда оно только готовится.
Фото: Пресс-служба Мосгордумы/РИА Новости Фото: Пресс-служба Мосгордумы/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Мосгордумы/РИА Новости

Как отметил Попов, особую общественную опасность представляют треш-стримеры, которые в прямом эфире за донаты транслируют зачастую опасные для здоровья и унизительные действия. Вознаграждение от зрителей за один челендж может составлять до 90 тысяч рублей, а в целом за трансляцию до 1 млн рублей. При этом количество человек, смотрящих только одного треш-стримера, исчисляется миллионами.

Фото: РИА Новости
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По данным прокурора столицы, зачастую основная их часть - это несовершеннолетние и молодежь до 20 лет. Один из многочисленных примеров - размещенное в соцсетях в феврале 2021 года видео спора 14-летнего подростка со своим 90-летней дедушкой. Внук не согласился с мнением деда, плюнул на него, а также совершил иные оскорбительные действия. В этом случае, по словам Попова, очень плотно работали с семьей ребенка, акцент был сделан именно на индивидуальную профилактическую работу.

Как особо подчеркнул прокурор Москвы, "для нас сейчас самый опасный контент - это видеоконтент с различными челенджами, направленный на детей от 7 лет и старше, побуждающий к совершению действий, опасных для жизни и здоровья". Глава столичного надзорного ведомства напомнил, что в законодательную базу уже внесен ряд существенных изменений, позволяющих во внесудебном порядке блокировать сайты мошенников. Также рассматриваются изменения о таком порядке блокировки и иного криминального контента. В данный момент прокуроры борются с деструктивными "блогерами" с помощью судебных исков. К примеру, как рассказал Денис Попов, по иску прокуратуры признан запрещенным к распространению на территории Российской Федерации контент блогеров, содержащий многочисленные нарушения в области безопасности дорожного движения. Сейчас в суде рассматривается еще один иск столичной прокуратуры о признании информации, размещенной двумя пользователями в Instagram, запрещенной к распространению на территории России.

Полностью интервью читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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