Прокурор Москвы: Типичный столичный преступник - приезжий мужчина 30-49 лет

Чаще всего преступления в Москве совершают мужчины от 30 до 49 лет со средним образованием, не являющиеся жителями столицы. Такие данные правовой статистики в интервью "Российской газете" привел прокурор Москвы Денис Попов.

По его словам, чаще всего преступления в столице совершают приезжие из других регионов страны, которые не нашли постоянного источника дохода.

Каждый третий правонарушитель ранее совершал преступление, каждый десятый - рецидивист, каждый пятый - находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Также, по данным главы столичного надзорного ведомства, в городе выросло число преступлений, совершаемых мигрантами. Если в 2019 году их было зафиксировано 5,8 тысячи, в 2020 - 6,5 тысячи, то за 12 месяцев 2021 года мигрантами было совершено 7,2 тысячи преступлений.

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