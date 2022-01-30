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30.01.2022 15:00
Рубрика: Общество

Прокурор Москвы выступил за геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Текст: Иван Егоров
Кардинально изменить ситуацию с преступностью и нарушением закона мигрантами сможет изменить только геномная регистрация всех трудовых мигрантов. Об этом в интервью "Российской газете" заявил прокурор Москвы Денис Попов. По его словам, мигрантов, нарушивших закон, выдворяют, они уезжают, но возвращаются с новыми паспортами и новыми именами и фамилиями.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В 2021 году было выявлено 800 таких фактов. Глава столичного надзорного ведомства привел пример, когда судили одного и того же гражданина три раза, но под разными фамилиями. Не имея рецидива, он каждый раз получал минимальный срок. "Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет", - подчеркнул Денис Попов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Он также отметил, что сейчас далеко не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России. Например, в 2021 году по материалам столичной полиции лишь в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывания в России. В то же время прокуратура Москвы во взаимодействии с УФСБ по Москве и Московской области подготовила и направила в столичный главк полиции список из порядка 600 иностранных граждан для их депортации. Все они совершали противоправные деяния. Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 95 преступлений об организации незаконной миграции, 1654 - о фиктивной регистрации и постановке на учет. С регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания снято более 3,5 тысяч человек, фиктивно зарегистрированных в столице.

Полностью интервью читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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