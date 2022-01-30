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30.01.2022 15:12
Рубрика: Общество

Синоптик рассказал, что жителям Центра России принесет циклон "Надя"

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, чего ждать от надвигающегося на центральную Россию циклона "Надя". Как пояснил синоптик в эфире "Радио FM", в первую очередь "Надя" принесет много снега и высокую температуру воздуха.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Надя" будет более капризной, чем предыдущий циклон "Мария", и уже с 15 часов 30 января в столичном регионе начнется снег, а к вечеру закружат метели. Минимум двое суток мы будем находиться во власти этого циклона. По моим оценкам, выпадет до 10 мм осадков за понедельник и вторник. Через пару дней высота сугробов в Москве составит 52 см, а в Подмосковье достигнет и 55-60 см. Это почти в два раза больше, чем должно быть по многолетним наблюдениям", - рассказал Евгений Тишковец.

При этом, по словам синоптика, температурный фон будет очень мягким и комфортным: днем и ночью столбики термометра покажут примерно ..0.. -5 градусов.

"Лишь во второй части недели морозы чуть-чуть окрепнут: до ..-5 ..-10 ночью и ..-3 .. -8 днем", - отметил специалист.

Также Евгений Тишковец добавил, что февраль в целом будет на 2-3 градуса теплее, чем должен по норме. Норма для этого месяца, по его словам, составляет примерно ..-10 градусов ночью и ..- 4 днем.

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