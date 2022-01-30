Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ с 30 января

С воскресенья циклон принесет опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны", - цитирует метеоролога ТАСС.

Так, в Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля будут сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, прогнозируются ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Ожидается подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. "Это самый тревожный регион", - отметил Вильфанд.

Сильный снег также прогнозируется 30 января в Ленинградской и Псковской областях, а в Крыму будут дождь и мокрый снег. В ближайшие два дня циклон принесет также сильный снег в Московскую, Брянскую и Орловскую области.

Вильфанд добавил, что в столице утром 30 января снег и ветер будут умеренными, но уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, начнутся метели. Снег продолжится в Москве и в понедельник, заключил синоптик.