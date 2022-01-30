Новости

Власти Ирландии приветствовали решение Москвы о переносе района учений ВМФ 05:41
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ с 30 января 05:20
Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины 04:46
NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике 04:27
В ДРК 51 человек приговорен к смертной казни за убийство сотрудников ООН 04:10
ЛОР-врач рассказал об особенностях насморка при "омикроне" 03:45
Вирусолог Нетесов: Вакцинация детей поможет уберечь от COVID-19 и взрослых 03:16
Эксперт Кашкин: Отключение на ночь мобильного интернета продлит жизнь телефона 02:40
Премьер Канады Трюдо сменил резиденцию из соображений безопасности 01:46
Центр Гамалеи заявил о готовности изучать новые платформы для вакцин от COVID 01:27
Львова-Белова сообщила о создании центров для подростков из "группы риска" 00:48
Жиго уйдет в "Марсель" после окончания сезона 00:46
Церковь предложила законодательно определить возраст "сексуального согласия" 00:41
Британские врачи заявили о высокой скорости распространения "скрытого омикрона" 00:38
Председатель ХДС Мерц назвал отключение РФ от SWIFT потенциальной ошибкой 00:29
Washington Post: Разведка Украины вывезла из Киева секретную документацию 00:21
Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии 29.01.2022
"Фиорентина" намерена досрочно расторгнуть контракт с Кокориным 29.01.2022
В США изобрели систему для проведения COVID-тестов на смартфоне 29.01.2022
Жительницу Канзаса обвинили в руководстве "женским батальоном" ИГИЛ 29.01.2022
Онколог оценил вероятность развития рака легких после ковида 29.01.2022
В США медсестры продали свидетельств о вакцинации на 1,5 млн долларов 29.01.2022
Около 2,9 тысячи военнослужащих с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 29.01.2022
МИД назвал сообщение швейцарской телерадиокомпании по Украине абсурдом 29.01.2022
В Алтайском крае двое детей погибли от отравления угарным газом 29.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
30.01.2022 05:20
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ с 30 января

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

С воскресенья циклон принесет опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Вильфанд рассказал, стоит ли ждать раннюю весну

"Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны", - цитирует метеоролога ТАСС.

Так, в Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля будут сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, прогнозируются ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Ожидается подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. "Это самый тревожный регион", - отметил Вильфанд.

Сильный снег также прогнозируется 30 января в Ленинградской и Псковской областях, а в Крыму будут дождь и мокрый снег. В ближайшие два дня циклон принесет также сильный снег в Московскую, Брянскую и Орловскую области.

Вильфанд добавил, что в столице утром 30 января снег и ветер будут умеренными, но уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, начнутся метели. Снег продолжится в Москве и в понедельник, заключил синоптик.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЦФО Москва ЦФО Московская область ЦФО Брянская область ЦФО Орловская область СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии
NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике
Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины
Председатель ХДС Мерц назвал отключение РФ от SWIFT потенциальной ошибкой
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ с 30 января
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым