Медики Бурятии запустили онлайн-акцию #БЕЗ_ТЕБЯ_НИКАК

Новости

NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике 04:27
В ДРК 51 человек приговорен к смертной казни за убийство сотрудников ООН 04:10
ЛОР-врач рассказал об особенностях насморка при "омикроне" 03:45
Вирусолог Нетесов: Вакцинация детей поможет уберечь от COVID-19 и взрослых 03:16
Эксперт Кашкин: Отключение на ночь мобильного интернета продлит жизнь телефона 02:40
Премьер Канады Трюдо сменил резиденцию из соображений безопасности 01:46
Центр Гамалеи заявил о готовности изучать новые платформы для вакцин от COVID 01:27
Львова-Белова сообщила о создании центров для подростков из "группы риска" 00:48
Жиго уйдет в "Марсель" после окончания сезона 00:46
Церковь предложила законодательно определить возраст "сексуального согласия" 00:41
Британские врачи заявили о высокой скорости распространения "скрытого омикрона" 00:38
Председатель ХДС Мерц назвал отключение РФ от SWIFT потенциальной ошибкой 00:29
Washington Post: Разведка Украины вывезла из Киева секретную документацию 00:21
Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии 29.01.2022
"Фиорентина" намерена досрочно расторгнуть контракт с Кокориным 29.01.2022
В США изобрели систему для проведения COVID-тестов на смартфоне 29.01.2022
Жительницу Канзаса обвинили в руководстве "женским батальоном" ИГИЛ 29.01.2022
Онколог оценил вероятность развития рака легких после ковида 29.01.2022
В США медсестры продали свидетельств о вакцинации на 1,5 млн долларов 29.01.2022
Около 2,9 тысячи военнослужащих с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 29.01.2022
МИД назвал сообщение швейцарской телерадиокомпании по Украине абсурдом 29.01.2022
В Алтайском крае двое детей погибли от отравления угарным газом 29.01.2022
На Петербург обрушится снежный буран 29.01.2022
СПЧ приветствует изменения практики судов по делам о самообороне 29.01.2022
В Германии оценили уровень зависимости от энергоресурсов из России 29.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
30.01.2022 03:41
Рубрика: Общество

Медики Бурятии запустили онлайн-акцию #БЕЗ_ТЕБЯ_НИКАК

Текст: Татьяна Дмитракова
Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия
Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия

В Бурятии медицинские работники начали акцию с призывом к гражданам позаботиться о своем здоровье в условиях новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве республики.

Медики подготовили видеообращение, в котором призывают каждого жителя республики поддержать их в борьбе с вирусом: пройти ревакцинацию, носить маску, проявлять терпение, если не может быстро дозвониться до поликлиники. Они также просят земляков сохранять спокойствие и при легком течении болезни не занимать бригады скорой медицинской помощи.

Штамм "Омикрон" выявлен на Камчатке

В минздраве региона отмечают, что система здравоохранения Бурятии в условиях стремительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией работает с нагрузкой в несколько раз больше привычной.

- На станции скорой помощи регистрируется увеличение объема обращений в пять раз. Кроме того, мы работаем при дефиците медкадров и водителей - сотрудники, так же как и все обычные люди, заболевают. Тем не менее мы не снижаем количество выездных бригад, чтобы своевременно оказывать медицинскую помощь. К сожалению, много вызовов, когда из-за повышенной тревожности люди вызывают бригаду при легком течении болезни. Вызывая скорую медицинскую помощь, помните, что в это время ее ожидают больные с инсультами, инфарктами, серьезными травмами. В нашей общей борьбе нам надо быть вместе и заодно. Поддержи - без тебя никак! - обратилась фельдшер оперативного отдела Екатерина Селиверстова.

В Бурятии пациентов с COVID-19 будут обследовать в центре единоборств

- Сегодня мы отражаем очередной удар ковида. Прежние сезоны мы отстояли много жизней благодаря тому, что большинство прошло вакцинацию. Рост заболеваемости еще продолжится. Мы не хотим допустить ситуации, чтобы кто-то из вас долго дожидался помощи. Мы для этого вышли на круглосуточную работу. В будни и выходные ждем вас в пунктах вакцинации. Одними усилиями врачей ситуацию не изменить. Нужно участие каждого из вас. Поддержи нас, помоги себе - вакцинируйся и береги здоровье. Без тебя никак! - сказала медицинская сестра городской больницы № 2 г. Улан-Удэ Елена Эрдынеева.

В настоящее время суточная заболеваемость в Бурятии выросла в десять раз по сравнению с 1 января, когда регистрировалось 158 новых инфицированных в сутки.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Бурятия Улан-Удэ COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Председатель ХДС Мерц назвал отключение РФ от SWIFT потенциальной ошибкой
Центр Гамалеи заявил о готовности изучать новые платформы для вакцин от COVID
Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии
МИД назвал сообщение швейцарской телерадиокомпании по Украине абсурдом
Путин поручил проанализировать законы об иноагентах
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым