Медики Бурятии запустили онлайн-акцию #БЕЗ_ТЕБЯ_НИКАК

В Бурятии медицинские работники начали акцию с призывом к гражданам позаботиться о своем здоровье в условиях новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве республики.

Медики подготовили видеообращение, в котором призывают каждого жителя республики поддержать их в борьбе с вирусом: пройти ревакцинацию, носить маску, проявлять терпение, если не может быстро дозвониться до поликлиники. Они также просят земляков сохранять спокойствие и при легком течении болезни не занимать бригады скорой медицинской помощи.

В минздраве региона отмечают, что система здравоохранения Бурятии в условиях стремительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией работает с нагрузкой в несколько раз больше привычной.

- На станции скорой помощи регистрируется увеличение объема обращений в пять раз. Кроме того, мы работаем при дефиците медкадров и водителей - сотрудники, так же как и все обычные люди, заболевают. Тем не менее мы не снижаем количество выездных бригад, чтобы своевременно оказывать медицинскую помощь. К сожалению, много вызовов, когда из-за повышенной тревожности люди вызывают бригаду при легком течении болезни. Вызывая скорую медицинскую помощь, помните, что в это время ее ожидают больные с инсультами, инфарктами, серьезными травмами. В нашей общей борьбе нам надо быть вместе и заодно. Поддержи - без тебя никак! - обратилась фельдшер оперативного отдела Екатерина Селиверстова.

- Сегодня мы отражаем очередной удар ковида. Прежние сезоны мы отстояли много жизней благодаря тому, что большинство прошло вакцинацию. Рост заболеваемости еще продолжится. Мы не хотим допустить ситуации, чтобы кто-то из вас долго дожидался помощи. Мы для этого вышли на круглосуточную работу. В будни и выходные ждем вас в пунктах вакцинации. Одними усилиями врачей ситуацию не изменить. Нужно участие каждого из вас. Поддержи нас, помоги себе - вакцинируйся и береги здоровье. Без тебя никак! - сказала медицинская сестра городской больницы № 2 г. Улан-Удэ Елена Эрдынеева.

В настоящее время суточная заболеваемость в Бурятии выросла в десять раз по сравнению с 1 января, когда регистрировалось 158 новых инфицированных в сутки.