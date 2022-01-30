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30.01.2022 18:13
Рубрика: Происшествия

СК расследует дела о фиктивной вакцинации от ковида

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в Нижегородской области против тех людей, которые торговали сертификатами от коронавируса без прививки. И об окончании расследования такого же уголовного дела в Приморье.

В Нижнем Новгороде по этому уголовному делу задержано шестеро человек. У них на всех одна редкая статья - 274.1 Уголовного кодекса РФ - "неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

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По версии следствия, дело было так. Медсестра, работавшая в поликлинике № 30 Советского района Нижнего Новгорода под чужим профилем, вносила в Единую государственную информационную систему "недостоверные сведения о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции "COVID-19" лицам, не прошедшим процедуру вакцинации".

Трудилась медсестра за наличные. Деньги ей приносили граждане, которые теперь в уголовном деле называются соучастниками. Таковых на сегодняшний день - пятеро. Это в основном сотрудники турфирм. Они, как считает следствие, искали клиентов, которым нужна бумага о прививке, и заполняли сертификаты о проведенных вакцинациях.

На сегодняшний день следствие нашло больше полусотни человек, у которых на руках фиктивные сертификаты о прививках, которых на самом деле не было. В СК сообщили, что подозреваемые задержаны. В ведомстве Александра Бастрыкина говорят, что следствию помогали сотрудники УФСБ по региону.

А в следственном ведомстве по Приморскому краю объявили о завершении расследования уголовных дел против трех граждан - двух взяткодателей и посредника. По версии следствия, летом прошлого года один из обвиняемых договорился со своим знакомым передать взятку сотрудникам медицинского учреждения за изготовление сертификатов c QR-кодами для своих дочерей. Афера прошла успешно - деньги ушли на банковскую карточку посредника, а он передал деньги медикам. Второй взяткодатель, действуя по точно такой же схеме, в октябре прошлого года передал взятку - 32 000 рублей посреднику за сертификаты для себя, супруги и родителей. В результате всем им были выписаны сертификаты о вакцинации без фактического ее прохождения.

Прокуратура с работой следователей согласилась, и эти уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением отправлены в суд.

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А в Дагестане технический работник Магарамкентской больницы подозревается во внесении ложных сведений о вакцинации против коронавирусной инфекции. Дело возбуждено по той же статье о "неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ".

В следственном ведомстве рассказали, что подозреваемый, он же компьютерщик районной больницы, в сентябре и октябре прошлого года по просьбе двух местных жителей внес в Единую государственную систему в сфере здравоохранения заведомо ложные сведения о прохождении вакцинации женщины двухкомпонентным препаратом. Каким именно, следствие не говорит, но заявляет, что они собирают данные по этому преступлению и изучают доказательства. Есть подозрение, что женщина, получившая сертификат без прививки, была не одна.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Приволжье ДФО Приморский край ПФО Нижегородская область Вакцинация от коронавируса

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