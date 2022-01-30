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30.01.2022 10:18
Рубрика: Происшествия

Трое погибли при пожаре в Бурятии

Текст: Татьяна Дмитракова
Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

При тушении возгорания в жилом доме в селе Каленово Иволгинского района пожарные обнаружили тела трех человек.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Республике Бурятия, сообщение о пожаре поступило в 07.56 (02.56 по московскому времени).

На момент прибытия первого подразделения горели дом и веранда, частичное обрушилась кровля. Площадь огня составила 40 квадратных метров. В течение часа личный состав пожарной части № 24 6-го Иволгинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия ликвидировал пожар.

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В ходе тушения внутри горящего помещения были обнаружили погибших - двое мужчин и женщина. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, куда входит дознаватель Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

Как считают в МЧС, причиной пожара с тремя погибшими стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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