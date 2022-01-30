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30.01.2022 04:21
Рубрика: Происшествия

В Тынде произошел крупный пожар

Текст: Татьяна Дмитракова

В Амурской области на территории вагонного участка Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" 30 января в 02.30 (29 января в 20.30 по московскому времени) произошло возгорание здания. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

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Огонь охватил около пяти тысяч квадратных метров административного здания. По информации ДВЖД, на движение поездов происшествие не повлияло, пострадавших нет.

"В устранении возгорания задействован пожарный поезд станции Тында и шесть расчетов пожарно-спасательной части МЧС", - говорится в сообщении на сайте ДВЖД.

Через два часа возгорание было локализовано. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ДВЖД, в настоящее время ликвидация очага горения продолжается. Причины происшествия выясняются.

В регионах Происшествия ЧП Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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