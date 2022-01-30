В Тынде произошел крупный пожар

В Амурской области на территории вагонного участка Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" 30 января в 02.30 (29 января в 20.30 по московскому времени) произошло возгорание здания. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Огонь охватил около пяти тысяч квадратных метров административного здания. По информации ДВЖД, на движение поездов происшествие не повлияло, пострадавших нет.

"В устранении возгорания задействован пожарный поезд станции Тында и шесть расчетов пожарно-спасательной части МЧС", - говорится в сообщении на сайте ДВЖД.

Через два часа возгорание было локализовано. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ДВЖД, в настоящее время ликвидация очага горения продолжается. Причины происшествия выясняются.