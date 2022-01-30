Выставка о природе Камчатки пройдет в Москве

В Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ 4 февраля откроется выставка "Камчатка: твое невероятное приключение". Об этом сообщили в ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

- Это большой эколого-просветительский проект длиной в месяц. Он покажет красоту полуострова и Командорских островов, соберет ученых, блогеров, эковолонтеров, путешественников, которые поделятся интересными сведениями о Камчатке. Важная роль в проекте отведена рассказу о прекрасной и уязвимой природе Камчатского края, о способах ее сохранения и принципах бережного экологического туризма. Именно поэтому среди организаторов проекта - Кроноцкий государственный заповедник, заповедник "Командорский" им. С.В. Маракова и природный парк "Вулканы Камчатки", - рассказала "РГ" пресс-секретарь Кроноцкого государственного заповедника Мария Воронцова.

В рамках проекта будут представлены три экспозиции: выставка, посвященная одной из визитных карточек Камчатки - традиционной гонке на собачьих упряжках "Берингии", фоторассказ Кроноцкого заповедника "Большие и уязвимые" о жизни морских животных полуострова - сивучей, китов, каланов, и подборка 3D-фотокартин "Заповедная природа Камчатки". На фотокартинах с иллюзией объема и движения изображены вулканы, гейзеры, а также живые символы края - бурые медведи, лисицы, лососи, дикие северные олени.

- Каждую субботу до 5 марта включительно посетители смогут участвовать в насыщенной программе лекций, кинопоказов, проверить уровень своих знаний о Камчатке в викторине с камчатскими сувенирами в качестве призов. Будут показаны документальные фильмы "Медведи Камчатки. Начало жизни" и "Нерка: рыба красная" - победители российских и зарубежных кинофестивалей. Обе ленты посвящены заповедной природе Камчатки, - поделился планами директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.

- Мы хотим, чтобы жители страны увидели красоту заповедной природы Камчатки вживую, - добавил Роман Корчигин, заместитель директора по науке и экологическому туризму ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". - Однако путешествия на полуостров связаны со стереотипами. Кто-то считает, что это непомерно дорого, другие уверены, что в заповедниках вообще нельзя находиться, третьи привыкли к "дикому туризму" и не понимают, как организовать поездку бережно для природы. Через лекции, фильмы, интерактивы мы хотим дать правильные знания и впечатления, открывающие дорогу к познанию Камчатки.