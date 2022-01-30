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30.01.2022 09:12
Рубрика: Общество

Главный терапевт Самарской области рассказал, как лечить COVID-19 дома

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

При положительном ПЦР-тесте на COVID-19, температуре до 38 градусов, боли в горле, боли в мышцах и суставах можно воспользоваться традиционными средствами, которые применяются обычно при заболеваниях сезонной вирусной инфекцией. Так советует главный тепрапевт Самарской области, заведующий кафедрой факультетской терапии Клиник СамГМУ Олег Фатенков

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
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- Это полоскание горла, рассасывающиеся леденцы, обильное питье, постельный режим. Все это поможет справиться самостоятельно с инфекцией, - отметил доктор.

В случае, если человек привит или переболел, но состояние при этом тяжелое: температура выше 38,5 градусов, боли в грудной клетке, одышка, то доктор советует обратиться в поликлинику для консультации с врачом.

Медик также назвал вариант течения болезни, при котором есть выраженная одышка, удушье, значительное повышение температуры и есть тяжелые хронические заболевания, то есть человек очень плохо себя чувствует. В таком случае медик советует вызвать скорую помощь, потому что скорее всего встанет вопрос о госпитализации пациента в стационар.

- Отдельно хочется сказать о том, что при любых вирусных инфекциях не имеет смысла самостоятельно начинать принимать антибиотики, - говорит Олег Фатенков. - При вирусной инфекции они совершенно неэффективны. Нужно учитывать только мнение своего лечащего врача, стоит ли переходить на прием такого рода серьезных антибактериальных веществ.

Врачи предупреждают, что необходимо обязательно соблюдать питьевой режим - не менее двух литров теплой жидкости в сутки. Носовые проходы можно промывать солевым раствором. Прием жаропонижающих препаратов рекомендуют только при повышении температуры выше 38,5 градусов.

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