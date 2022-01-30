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30.01.2022 16:29
Рубрика: Происшествия

СК проверит пензенского водителя, высадившего ребенка из маршрутки

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

СУ СК по Пензенской области даст оценку действиям водителя, который высадил 10-летнюю девочку на мороз из салона маршрутки.

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Накануне о случившемся сообщила в соцсетях жительница Кузнецка. Она оставила жалобу на водителя автобуса № 55 малой вместимости, который не довез до места назначения пассажиров и высадил их на мороз. Среди них оказалась ее 10-летняя дочь. По предварительным данным, водитель испугался рейда ГИБДД, так как перевозил больше пассажиров, чем разрешено правилами.

- По данному факту организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проведения доследственной проверки действиям работников организации, занимающейся пассажирскими перевозками, будет дана правовая оценка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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