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30.01.2022 16:06
Рубрика: Общество

В Тольятти 350 классов перевели на дистанционку из-за COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Тольятти)

В мэрии Тольятти сообщили, что на дистанционное обучение переведены учащиеся 351-го класса в 56 школах. В этих классах были выявлены заболевшие ковидом дети. По такой же причине в 16 группах детсадов объявлен карантин.

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По сообщению и.о. руководителя департамента образования администрации Тольятти Екатерины Тарасовой, в декабре среди школьников было выявлено 356 случаев заболевания COVID-19, а с начала января - уже 503 случая. При этом на первой учебной неделе диагноз подтвердился у 31 ребенка, а на второй учебной неделе - у 197 детей.

Врачи советуют родителям внимательно следить за состоянием больных детей.

- Если у ребенка появились насморк, боль в горле при глотании и покашливание, необходимо оставить его дома и соблюдать домашний режим не менее семи дней, - советует педиатр Светлана Пыркова. - Если температура не превышает 37.2 градусов, вы можете обратиться на горячую линию 122 или в регистратуру поликлиники для организации консультации с медработником, в том числе дистанционным методом. Если же у вашего ребёнка температура 38 градусов и выше, которая сохраняется более двух дней, нарушено самочувствие, снижен аппетит, необходимо вызвать врача-педиатра на дом.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Пандемия коронавируса COVID-19

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