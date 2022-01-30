В Новосибирске нетрезвая автомобилистка сбила на тротуаре двух детей

В Новосибирске женщина-водитель с признаками алкогольного опьянения съехала с проезжей части дороги на тротуар, где сбила двух детей-пешеходов. Девочки доставлены в больницу.

- В 14:35 местного времени женщина 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer у дома 49 по улице Невельского не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару. В результате ДТП двух девочек девяти и тринадцати лет с различными травмами доставили в больницу. У водителя установлено алкогольное опьянение, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.