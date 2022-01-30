В Новосибирской области учеников 5-10-х классов отправили на дистант

Новости

"Зенит" объявил об уходе Сердара Азмуна в "Байер" 17:31
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал" 17:11
В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно 16:46
Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 16:35
В Пензенской области водитель маршрутки высадил девочку на мороз 16:29
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 15:43
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 15:26
Синоптик рассказал, что жителям Центра России принесет циклон "Надя" 15:12
В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища 14:56
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется 14:24
Олимпийский чемпион Артур Далалоян завершил карьеру 13:49
Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России 13:38
Самолет "Байкал" совершил первый полет 13:30
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции 13:24
Названо предварительное место похорон Леонида Куравлева 13:19
Названа причина смерти Леонида Куравлева 13:06
Скончался актер Леонид Куравлев 12:19
"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен в 82 регионах России 12:17
США замораживают военную помощь Египту 11:23
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:20
30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 11:08
Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки 10:55
Опасный изъян обнаружен в функции бесконтактных платежей на iPhone 10:53
Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, есть пострадавшие 10:26
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря 09:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
30.01.2022 18:52
Рубрика: Общество

В Новосибирской области учеников 5-10-х классов отправили на дистант

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
С понедельника в Новосибирской области введены всеобщий дифференцированный карантин для школ и дополнительные каникулы для первоклассников - они продлятся до 13 февраля. Ранее в смешанном формате уже работали почти 280 из почти 980 средних образовательных учреждений региона.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В области больны 8675 учащихся школ (в 12 процентах случаев у них выявлен коронавирус, у остальных - ОРВИ). В конце прошлой недели более двух тысяч классов были отправлены на карантин, а полностью или частично закрытыми оказались 279 школ. Большую часть заболевших - 62 процента - составляют обучающиеся 5-10-х классов, 31 процент - младшие школьники.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется

В минобразования региона сообщили, что согласно предписанию Роспотребнадзора на дистанционное обучение переводят классы, в которых выявляют хотя бы одного-двух учащихся с заболеваемостью ковидом.

- Таким образом, чтобы обеспечить профилактику и недопущение распространения инфекции в общеобразовательных учреждениях, мы ввели в них карантин и каникулы, - отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В итоге с 31 января на дистанционное обучение в регионе перешли все учащиеся 5-10-х классов. Ученики вторых-четвертых классов и одиннадцатиклассники же продолжат получать знания очно. Кстати, как рассказал корреспонденту "Российской газеты" заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин, в школах еженедельно проводится экспресс-тестирование на COVID-19 одиннадцатиклассников.

Очный формат сохранен также и для малокомплектных школ и дошкольных образовательных учреждений.

- Но, если честно, остаются вопросы. К примеру, директор нашей школы прислала нам видеообращение, в котором сказала, что эти меры носят рекомендательный характер. Он сам принимает решение, отправлять ли учеников на дистант или нет. У меня два сына-школьника: один будет учиться дома, а другой - в школе. Но разве можно таким образом спасти детей от короны? - Недоумевает мама старшеклассника и ученика шестого класса Анастасия Новикова.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open
Самолет "Байкал" совершил первый полет
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется
В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов"
За сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым