В Новосибирской области учеников 5-10-х классов отправили на дистант

С понедельника в Новосибирской области введены всеобщий дифференцированный карантин для школ и дополнительные каникулы для первоклассников - они продлятся до 13 февраля. Ранее в смешанном формате уже работали почти 280 из почти 980 средних образовательных учреждений региона.

В области больны 8675 учащихся школ (в 12 процентах случаев у них выявлен коронавирус, у остальных - ОРВИ). В конце прошлой недели более двух тысяч классов были отправлены на карантин, а полностью или частично закрытыми оказались 279 школ. Большую часть заболевших - 62 процента - составляют обучающиеся 5-10-х классов, 31 процент - младшие школьники.

В минобразования региона сообщили, что согласно предписанию Роспотребнадзора на дистанционное обучение переводят классы, в которых выявляют хотя бы одного-двух учащихся с заболеваемостью ковидом.

- Таким образом, чтобы обеспечить профилактику и недопущение распространения инфекции в общеобразовательных учреждениях, мы ввели в них карантин и каникулы, - отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В итоге с 31 января на дистанционное обучение в регионе перешли все учащиеся 5-10-х классов. Ученики вторых-четвертых классов и одиннадцатиклассники же продолжат получать знания очно. Кстати, как рассказал корреспонденту "Российской газеты" заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин, в школах еженедельно проводится экспресс-тестирование на COVID-19 одиннадцатиклассников.

Очный формат сохранен также и для малокомплектных школ и дошкольных образовательных учреждений.

- Но, если честно, остаются вопросы. К примеру, директор нашей школы прислала нам видеообращение, в котором сказала, что эти меры носят рекомендательный характер. Он сам принимает решение, отправлять ли учеников на дистант или нет. У меня два сына-школьника: один будет учиться дома, а другой - в школе. Но разве можно таким образом спасти детей от короны? - Недоумевает мама старшеклассника и ученика шестого класса Анастасия Новикова.