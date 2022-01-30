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30.01.2022 11:50
Рубрика: Происшествия

В Дагестане задержан подозреваемый в двойном убийстве в Калмыкии

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Операцию по обнаружению предполагаемого убийцы провели сотрудники МВД Калмыкии совместно с оперативниками уголовного розыска МВД Дагестана.

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Двойное убийство произошло на животноводческой стоянке, на территории Лаганского района Республики Калмыкия. Утром 29 января погибшие мужчины - у одного были огнестрельные ранения, у другого рубленые раны, были обнаружены сыном одного из убитых, который сообщил о происшествии в полицию.

По оперативным данным, убийство совершил знакомый одного из погибших, прибывший в Калмыкию вернуть долг с работника животноводческой стоянки.

"По месту жительства задержанного был обнаружен предмет, конструктивно схожий с автоматом "Калашникова", оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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