Авиацию Балтфлота усилили четыре истребителя Су-30СМ2

В воскресенье, 30 января, пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на аэродром в городе Черняховск Калининградской области прибыли четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ2. Они вошли в состав смешанного полка морской авиации Балтийского флота. Экипажи приняли самолеты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили многокилометровый перелет в место постоянной дислокации.

В пресс-службе ЗВО рассказали, что летчики полка прошли курс переобучения на Су-30СМ2. Пилоты изучили тактико-технические характеристики истребителя, его технологическую базу и особенности пилотирования, отработали управление этим самолетом на наземных тренажерах и выполнили практические полеты.

Известно, что Су-30СМ2 отличается от предшественника Су-30СМ, который также стоит на вооружении морской авиации Балтийского флота, тем, что на этой машине импортное оборудование заменили на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления - она обеспечивает увеличенную дальность обнаружения воздушных целей.

Кроме того, на Су-30СМ2 расширили номенклатуру и увеличили дальность применения управляемых авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Речь об использовании новых средств уничтожения воздушных, наземных, в том числе радиолокационных, и морских целей.

"Ожидается, что перевооружение смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота с самолетов Су-24М на самолеты Су-30СМ2 в полтора раза повысит его боевой потенциал. Ранее в 2016-2018 годах в полк были поставлены восемь самолетов Су-30СМ", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Надо сказать, что эта машина тоже считается современным и достаточно мощным ударным средством. Буквы "С" и "М" в ее названии означают, что самолет выпускают серийно и в модернизированной версии. Она предназначена для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения его воздушных, наземных и морских целей. Два форсированных турбореактивных двигателя с управляемым вектором тяги и переднее горизонтальное оперение обеспечивают Су-30СМ высокую маневренность. А современный радиолокатор с фазированной антенной решеткой обеспечивает истребитель надежной навигацией, связью и уникальными возможностями по распознаванию целей.

Боевой радиус его действия Су-30СМ - 1500 км, продолжительность полета без дозаправки - 3,5 часа. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".