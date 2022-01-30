Из Невы подняли тело мальчика, провалившегося под лед неделю назад

В Ленинградской области завершены поиски семилетнего мальчика, провалившегося под лед реки Невы. Тело первоклассника найдено недалеко от места происшествия.

Трагедия произошла 24 января в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Женщина гуляла по берегу Невы со своими племянниками. Когда она отвлеклась, один из братьев прыгнул с причала на лед, который сразу же проломился под ним. Мальчик ушел под воду. Спасти его не удалось.

Поиски длились целую неделю и завершились сегодня, 30 января. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области, тело мальчика обнаружено недалеко от того места, где он ушел под лед. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ).