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30.01.2022 20:48
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти жившую с няней двухлетнюю девочку нашли мертвой

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Сегодня, 30 января, в одном из домов на бульваре Менделеева города Мурино Всеволожского района Ленинградской области была найдена мертвой девочка 2019 года рождения.

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По словам матери (гражданки Узбекистана), до этого двухлетняя девочка несколько месяцев жила с няней (гражданкой Таджикистана) в Калининском районе Санкт-Петербурга. Когда женщина приехала навестить дочь, то нашла ее бездыханной. Привезла тело ребенка домой, в Мурино и только тогда обратилась в полицию.

Сотрудники Всеволожской городской прокуратуры проводят проверку по этому факту, сообщает РИА Новости.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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