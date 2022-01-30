В Ленобласти жившую с няней двухлетнюю девочку нашли мертвой

Сегодня, 30 января, в одном из домов на бульваре Менделеева города Мурино Всеволожского района Ленинградской области была найдена мертвой девочка 2019 года рождения.

По словам матери (гражданки Узбекистана), до этого двухлетняя девочка несколько месяцев жила с няней (гражданкой Таджикистана) в Калининском районе Санкт-Петербурга. Когда женщина приехала навестить дочь, то нашла ее бездыханной. Привезла тело ребенка домой, в Мурино и только тогда обратилась в полицию.

Сотрудники Всеволожской городской прокуратуры проводят проверку по этому факту, сообщает РИА Новости.