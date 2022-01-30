Из-за угрозы наводнения жителей Крымского района готовят к эвакуации

В воскресенье вечером специалисты ГО и ЧС и сотрудники местной администрации предупреждают жителей хутора Веселый Крымского района об угрозе подтопления, который стал возможен в результате таяния большого количества выпавшего снега и подъема уровня воды в реках. Об этом сообщает региональный оперштаб со ссылкой на районный муниципалитет.

- Спасатели постоянно следят за уровнем воды в водоемах вблизи хутора Веселого Южного сельского поселения. При необходимости будут приняты меры для недопущения подтопления территорий, - говорится в информации, помещенной на сайте муниципалитета.

Кстати, этот небольшой населенный пункт расположен всего в десяти километрах о города Крымска, который в в июле 2012 года подвергся разрушительному и катастрофическому наводнению.

- В хуторе Веселый готовы автобусы для эвакуации жителей, - прокомментировал ситуацию глава Крымского района Сергей Лесь. - Она потребуется, если уровень воды поднимется до критической отметки. Эвакуационный пункт развернут в школе № 22 хутора Новотроицкого, а также в школе № 23 хутора Красного. Жители оповещены о возможной угрозе. Собрали документы и необходимые вещи.

Кстати

В муниципалитете круглосуточно работают "горячие линии":

112 - единый номер всех оперативных служб;

8 (86131) 2-13-72 - оперативный дежурный ГО и ЧС Крымского района;

8 (86131) 2-03-30 - оперативный дежурный администрации Крымского района.