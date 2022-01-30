Новости

Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 16:35
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 15:43
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 15:26
Синоптик рассказал, что жителям Центра России принесет циклон "Надя" 15:12
В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища 14:56
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется 14:24
Олимпийский чемпион Артур Далалоян завершил карьеру 13:49
Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России 13:38
Самолет "Байкал" совершил первый полет 13:30
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции 13:24
Названо предварительное место похорон Леонида Куравлева 13:19
Названа причина смерти Леонида Куравлева 13:06
Скончался актер Леонид Куравлев 12:19
"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен в 82 регионах России 12:17
США замораживают военную помощь Египту 11:23
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:20
30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 11:08
Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки 10:55
Опасный изъян обнаружен в функции бесконтактных платежей на iPhone 10:53
Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, есть пострадавшие 10:26
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря 09:54
На Украине сообщили, когда Киев начнет закупать газ у России 09:22
Медведев и Надаль заработают почти 5 млн долларов на двоих в финале Australian Open 09:14
Опрос показал, сколько россиян могут позволить себе откладывать деньги 09:03
Россиянин Молдавский проиграл Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator 08:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
30.01.2022 16:35
Рубрика: Экономика

Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Первый железнодорожный круиз "Крымский вояж" прибыл сегодня на полуостров. В 8 утра двухэтажный поезд остановился на железнодорожном вокзале Севастополя. Рядом с платформой пассажиров поджидал автобус, на котором они отправились на обзорную экскурсию по городу. Затем в программе прогулка по Балаклавской набережной, посещение подземного музейного комплекса, винодельни и спа-центра.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Из Москвы отправился турпоезд "Крымский вояж"

Первыми в путешествие из Москвы и Крым отправились представители российского турбизнеса. Для них специально организовали промо-тур, чтобы они сами попробовали новую услугу и смогли предлагать ее туристам.

- Я не ожидала, что будет такая интересная и насыщенная программа, - рассказала "РГ" представитель агентства "Рейна-тур" из Ростова-на-Дону Галина Щербакова. - По пути в Крым мы посмотрели Воронеж, Тамань. В каждом городе у вокзала встречает автобус, везет на экскурсию, затем привозит обратно, и поезд идет дальше по маршруту. Все удачно спланировано. Сам поезд комфортабельный, созданы хорошие условия. Думаю, что такой круиз будет востребован.

Туристический поезд состоит из вагонов купе и СВ. В Первом составе шесть вагонов. Их количество увеличат, если будет забронировано больше мест. В каждом вагоне три туалета. Душевые, правда, только в вагонах СВ и штабном вагоне, где созданы условия для маломобильных пассажиров. Начальник поезд Андрей Жемеркин рассказал, что для каждого душа установлены водонагреватели объемом 180 литров. Пассажиры из любого вагона могут ими воспользоваться, а если душ занят - обратиться к проводнику, который запишет их в очередь.

В составе есть и вагон-ресторан, где готовят блюда европейской кухни. В стоимость тура входит завтрак или обед в поезде, также выделено время для посещения кафе во время экскурсий.

- Формат тура интересный, думаю, он будет развиваться, - поделилась впечатлениями президент ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер. - Очень много городов и объектов, особенно в Крыму. Конечно, купе по размерам не сравнить с номером в отеле. Но программа такая насыщенная, что мы не ощущаем каких-то неудобств, в поезде мы только спим. Такой транзитный тур в первую очередь интересен возможностью посмотреть сразу несколько городов. Получается своего рода круиз, только не по воде, а по железной дороге.

Организаторы соберут отзывы участников промо-тура и внесут коррективы в программу круиза.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
В подземный комплекс в Балаклаве впервые за 30 лет завели подлодку

- Выберем лучшие экскурсионные объекты, которые вызывают самый большой интерес, - рассказала "РГ" заместитель директора по экономике и финансам "Гранд Сервис Экспресс" Елена Панимасова. - Программа составлена, так чтобы показать людям возможности этих городов, а дальше они смогут сюда приехать на несколько дней и посмотреть все более подробно. В тур, например, вошли винные производства Краснодарского края и Крыма, которые сейчас очень востребованы.

Поезд "Крымский вояж" начнет курсировать по маршруту Москва-Севастополь-Москва с 17 февраля. От будет отправляться каждый четверг и ровно через неделю возвращаться обратно. По словам Елены Панимасовой, пассажиры могут купить билеты без экскурсионного облуживания и самостоятельно осматривать достопримечательности по маршруту. Также часть билетов будут продавать для проезда от станции до станции, если останутся свободные места после покупки туров. Поезд будет ходить в межсезонье, до начала высокого туристического сезона. Последний рейс в этом году запланирован на 19 мая.

В полный маршрут входят Воронеж, Тамань, Севастополь, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Керчь и Ростов-на-Дону. Тур можно начинать не только из Москвы, но также из Воронежа и Ростова-на-Дону. Стоимость пакета "эконом" на 7 дней (билет на проезд в купе, завтраки и базовое туристическое обслуживание) составит 49 тысяч рублей.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Посол РФ в Лондоне назвал расширение НАТО ударом по безопасности в Европе
NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике
За сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19
Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году