Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь

Первый железнодорожный круиз "Крымский вояж" прибыл сегодня на полуостров. В 8 утра двухэтажный поезд остановился на железнодорожном вокзале Севастополя. Рядом с платформой пассажиров поджидал автобус, на котором они отправились на обзорную экскурсию по городу. Затем в программе прогулка по Балаклавской набережной, посещение подземного музейного комплекса, винодельни и спа-центра.

Первыми в путешествие из Москвы и Крым отправились представители российского турбизнеса. Для них специально организовали промо-тур, чтобы они сами попробовали новую услугу и смогли предлагать ее туристам.

- Я не ожидала, что будет такая интересная и насыщенная программа, - рассказала "РГ" представитель агентства "Рейна-тур" из Ростова-на-Дону Галина Щербакова. - По пути в Крым мы посмотрели Воронеж, Тамань. В каждом городе у вокзала встречает автобус, везет на экскурсию, затем привозит обратно, и поезд идет дальше по маршруту. Все удачно спланировано. Сам поезд комфортабельный, созданы хорошие условия. Думаю, что такой круиз будет востребован.

Туристический поезд состоит из вагонов купе и СВ. В Первом составе шесть вагонов. Их количество увеличат, если будет забронировано больше мест. В каждом вагоне три туалета. Душевые, правда, только в вагонах СВ и штабном вагоне, где созданы условия для маломобильных пассажиров. Начальник поезд Андрей Жемеркин рассказал, что для каждого душа установлены водонагреватели объемом 180 литров. Пассажиры из любого вагона могут ими воспользоваться, а если душ занят - обратиться к проводнику, который запишет их в очередь.

В составе есть и вагон-ресторан, где готовят блюда европейской кухни. В стоимость тура входит завтрак или обед в поезде, также выделено время для посещения кафе во время экскурсий.

- Формат тура интересный, думаю, он будет развиваться, - поделилась впечатлениями президент ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер. - Очень много городов и объектов, особенно в Крыму. Конечно, купе по размерам не сравнить с номером в отеле. Но программа такая насыщенная, что мы не ощущаем каких-то неудобств, в поезде мы только спим. Такой транзитный тур в первую очередь интересен возможностью посмотреть сразу несколько городов. Получается своего рода круиз, только не по воде, а по железной дороге.

Организаторы соберут отзывы участников промо-тура и внесут коррективы в программу круиза.

- Выберем лучшие экскурсионные объекты, которые вызывают самый большой интерес, - рассказала "РГ" заместитель директора по экономике и финансам "Гранд Сервис Экспресс" Елена Панимасова. - Программа составлена, так чтобы показать людям возможности этих городов, а дальше они смогут сюда приехать на несколько дней и посмотреть все более подробно. В тур, например, вошли винные производства Краснодарского края и Крыма, которые сейчас очень востребованы.

Поезд "Крымский вояж" начнет курсировать по маршруту Москва-Севастополь-Москва с 17 февраля. От будет отправляться каждый четверг и ровно через неделю возвращаться обратно. По словам Елены Панимасовой, пассажиры могут купить билеты без экскурсионного облуживания и самостоятельно осматривать достопримечательности по маршруту. Также часть билетов будут продавать для проезда от станции до станции, если останутся свободные места после покупки туров. Поезд будет ходить в межсезонье, до начала высокого туристического сезона. Последний рейс в этом году запланирован на 19 мая.

В полный маршрут входят Воронеж, Тамань, Севастополь, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Керчь и Ростов-на-Дону. Тур можно начинать не только из Москвы, но также из Воронежа и Ростова-на-Дону. Стоимость пакета "эконом" на 7 дней (билет на проезд в купе, завтраки и базовое туристическое обслуживание) составит 49 тысяч рублей.