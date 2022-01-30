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30.01.2022 11:00
Рубрика: Общество

Снегопад накрыл предгорные и горные районы Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи устраняют последствия ночных снегопадов в предгорных и горных районах. Особое внимание уделяется доступу к социальным объектам, расчистке и обработке противогололедной смесью тротуаров и автобусных остановок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В Илларионовке, Воронцовке, Калиновом Озере за ночь выпало до 20 сантиметров свежего снега, - говорится в сообщении. - К утру дороги были расчищены. В Лазаревском районе наибольшее количество осадков выпало в Кировском, Лыготхском и Солохаульском сельском округах. Для расчистки улиц от снега здесь задействовано 43 единицы техники".

Утром по расписанию на линию вышли свыше 800 единиц общественного транспорта. На некоторых маршрутах из-за неблагоприятных дорожных условий движение временно осуществляется не до конечных остановочных пунктов.

Во воскресенье в прибрежной зоне Сочи ожидается дождь со снегом, местами возможны сильные осадки. В предгорной зоне временами прогнозируют сильные снегопады, на дорогах вероятны гололедные явления. Напомним, движение в населенные пункты горного кластера возможно только на зимней резине. Все городские службы жизнеобеспечения продолжают работу в режиме повышенной готовности.

По информации Оперативного штаба Краснодарского края, в Анапе, где накануне выпало до 13 миллиметров осадков, откачали воду с восьми придомовых территорий. Из-за потепления и таяния снега произошло подтопление семи придомовых территорий в Анапе и пять - в станице Анапской, а также низменных участков дорог. В дома вода не зашла, эвакуация жителей не потребовалась. Кроме того, на прибрежную зону в районе поселка Большой Утриш вышел смерч, который повредил кровлю на летнем кафе и бане. Погибших и пострадавших нет.

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